سوني تطلق رباط لتحويل أي ساعة إلى ساعة ذكية

أطلقت شركة سوني رباط ذكي جديد يحمل اسم Sony Wena، والذي يجلب الميزات الذكية إلى معصمك، ويعمل على تحويل أي ساعة إلى ساعة ذكية، بشكل يشابه مبدأ الساعات الذكية الهجينة.

وبالرغم من أن سوني لم تطرح ساعات ذكية عاملة بنظام التشغيل Wear OS منذ سنوات، لكن هذا لا يعني أن العلامة التجارية اليابانية قد ابتعدت بشكل كامل عن صناعة الساعات الذكية.

ويختلف أسلوب سوني اختلافًا كبيرًا عن المنافسين، إذ بدلًا من التركيز على الساعة الذكية الكاملة، فقد طورت عددًا من الأربطة الذكية التي يمكن أن تضيف بعض الميزات الإضافية إلى الساعات الميكانيكية التقليدية.

ويسمح رباط Sony Wena، بعد توصيله بساعتك الحالية، بإجراء دفعات بدون تماس عبر NFC، دون الاتصال بتكنولوجيا Google Pay أو Apple Pay، وتتبع البيانات الأساسية للياقة البدنية والحصول على الإشعارات من خلال الهاتف الذكي العامل بنظامي أندرويد أو آي أو إس iOS.

ويأتي الرباط بطرازين مختلفين مع خيار مصمم من السليكون لعشاق اللياقة البدنية يسمى Wena Wrist Active، فيما جرى تصميم الطراز الآخر المعدني المسمى Wena Wrist Pro للذين يبحثون عن تصميم أكثر تميزًا.

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وتم تصميم الأربطة بقياس 20 ميليمتر، لكنها متوافقة مع الساعات بقياس 18 أو 20 أو 22 ميليمتر، وهي مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا.

ويقدم الرباط المعدني أنشطة رياضية بسيطة إلى جانب عرض الإشعارات على الجزء الخلفي من المعصم، بينما يأتي الرباط السليكوني مع المزيد من الميزات الصحية، بالإضافة إلى ميزة تتبع الخطوات ونظام تحديد المواقع العالمي ونظام تعقب معدل ضربات القلب.

ويمكن مزامنة جميع البيانات مع Apple Health أو Google Fit اعتمادًا على نوع الهاتف الذي يتصل به الرباط، وهناك شاشة على الجزء الخلفي من الرباط حتى يتمكن المستخدم من رؤية الإشعارات مباشرة على معصمه.

وتبلغ تكلفة رباط Wena Wrist Pro حوالي 510 دولار أمريكي، بينما تبلغ تكلفة رباط Wena Wrist Active حوالي 450 دولار أمريكي.