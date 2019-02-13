كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن إعلان تشويقي جديد يؤكد قدوم خوذة الواقع المعزز HoloLens 2 في 24 فبراير

أكدت شركة “مايكروسوفت” احتمال عقد مؤتمر صحفي خاص من أجل الكشف المحتمل عن الجيل الثاني من خوذة الواقع المعزز HoloLens في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019، المقرر عقده في مدينة برشلونة الإسبانية أواخر الشهر الجاري.

ونشرت شركة مايكروسوفت، اليوم، إعلان تشويقي جديد تؤكد من خلاله مجددًا نيتها الكشف عن الجيل الثاني من خوذة الواقع المعزز الخاصة بها في هذا الحدث. وستقوم الشركة بالكشف عن خوذة HoloLens 2 في اليوم 24 فبراير بمدينة برشلونة الإسبانية. ومن الواضح أن الإعلان التشويقي لا يكشف عن الكثير حول هذه الخوذة الجديدة.

يؤكد الإعلان التشويقي الذي تم نشره من قبل مطور الجهاز، المهندس Alex Kipman أنه سيتم الكشف عن خوذة HoloLens 2 في اليوم 24 فبراير. وبالنسبة لفعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019، فهي ستبدأ يوم 25 فبرير ولكن العديد من الشركات قررت الإعلان عن منتجاتها الرئيسية الجديدة قبل يوم، بحسب موقع إلكتروني.

الإعلان التشويقي يعطي إشارات غامضة إلى المعالجات وما يبدو بأنه ألياف الكربون. إذا تم إستخدام هذه المادة في خوذة HoloLens 2، فمن شأن هذا الأمر أن يكون له تأثير كبير على الوزن. لم تكشف مايكروسوفت عن الكثير حول الخوذة، وبالتالي التفاصيل ضئيلة في الوقت الراهن.

ما اقترحته التقارير الأخيرة هو أنه سيتم تزويد خوذة HoloLens 2 بالمعالج Snapdragon 850 من شركة كوالكوم، وستمتاز بزاوية رؤية أوسع، وبهيكل خفيف الوزن. وبطبيعة الحال، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه التغييرات ستكون كافية لتحويل خوذة HoloLens 2 إلى منتج مبتكر يتطلع الجميع للحصول عليه.