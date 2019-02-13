كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| تقنية جديدة تحول الأفكار إلى كلام مسموع تمكن باحثون أميركيون من تطوير نظام إلكتروني، ممثل بواجهة دماغية تحول الأفكار إلى حديث رقمي مسموع، كما تعيد القدرة على النطق لمن فقدوها بسبب المرض أو لأسباب أخرى. التقرير التالي لموقع “سكاي نيوز” يسلط الضوء على هذه التقنية:

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