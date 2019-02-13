كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| هل تحل الكاميرا مكان لوحة مفاتيح الكمبيوتر قريباً؟ مقابلة أجرتها “سي إن إن” مع الرئيس التنفيذي لشركة Pinterest يتحدث فيها عن السبب وراء اعتقاده في أن الكاميرا ستحل مكان لوحة مفاتيح الكمبيوتر مستقبلاً.

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