Xiaomi تصدر بيانًا رسميًا بشأن هاتفها القابل للطي، وإليكم بعض الصور الثلاثية الأبعاد للجهاز

فاطمة أيت طالب - دبي - ليس من المستغرب أن يكون لدى شركة Xiaomi هاتف قابل للطي تعمل على تطويره حاليًا. لقد رأينا هذا الهاتف المميز في بعض الفيديوهات التي تم نشرها في الفترة الماضية، بما في ذلك فيديو يعرض لنا المؤسس المشارك لشركة Xiaomi وهو يستخدم هذا الهاتف.

أصدرت شركة Xiaomi بيانًا رسميًا لموقع LetsGoDigital حيث تتحدث الشركة عن هاتفها القابل للطي وعن بعض الجوانب المتعلقة بعملية تطويره وتصميمه بالإضافة إلى التغلب على بعض التحديات مع الشاشة المرنة وآلية الطي بالإضافة إلى الطريقة التي يتفاعل بها نظام MIUI مع الهاتف أثناء طي وتمديد الشاشة. ويوضح هذا البيان الرسمي أيضًا أنه يتم تطوير الشاشة المرنة المستخدمة في هذا الهاتف بشراكة مع مورد لم يتم الكشف عن إسمه.

بالإضافة إلى ذلك، قام موقع LetsGoDigital بنشر بعض الصور الحاسوبية التي تستعرض لنا نموذج ثلاثي الأبعاد من هاتف Xiaomi القابل للطي تم تصميمه بناءً على التسريبات السابقة. واجهة المستخدم المستخدمة في هذه الصور لا تعكس واجهة MIUI النهائية التي ستستخدمها شركة Xiaomi على الهاتف. وتجدر الإشارة إلى أن شركة Xiaomi تدرس إسمين من أجل النموذج الأولي. واحد منهم هو ” Xiaomi Dual Flex ” والآخر ” Xiaomi MIX Flex “. وبالطبع، قد تقرر الشركة عدم إستخدام أي من الإسمين في النهاية.

كما تلاحظون في الصور أعلاه، فهاتف Xiaomi القابل للطي سيكون من الممكن طيه مرتين من وضع الشاشة الكاملة. ومن خلال طي طرفي الجهاز اللوحي سيكون بإمكانك إستخدام الجزء الأوسط من الشاشة فقط. وبطبيعة الحال، التصميم المستخدم هنا يختلف كليًا عن التصميم المستخدم من قبل شركة سامسونج في هاتفها القابل للطي.