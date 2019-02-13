مستثمرين صينيين وتايوانيين يعتزمون إنقاذ الشركة التي تزود آبل بشاشات LCD

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت Japan Display المعروفة أيضًا بإسم JDI، واحدة من الشركات الكبرى التي تقوم بتصنيع شاشات LCD في العالم، ولكنها تكافح الآن للبقاء طافية على الرغم من كونها المزود الرئيسي لشركة آبل بشاشات LCD. ومع ذلك، يبدو أن هذه الأوضاع السيئة لن تستمر لأنه تردد الآن أنه سيتم إنقاذ الشركة من قبل مستثمرين صينيين وتايوانيين.

ووفقا لمصادر داخلية، فيبدو أنه سيتم إستثمار نحو 723 مليون دولار أمريكي في شركة Japan Display بحيث سيأتي هذا الإستثمار من الصندوق الإستثماري Silk Road Fund المدعوم من قبل الحكومة الصينية، ومن شركة TPK Holding Co التايوانية. وسوف يمثل هذا حوالي 30 إلى 50 في المئة من الأسهم في شركة Japan Display.

السبب الرئيسي للمشاكل المالية للشركة هو التحول البطيء نحو إنتاج شاشات OLED. السوق يمضي قدمًا الآن نحو شاشات OLED بما في ذلك شركة آبل نفسها التي أصبحت تستخدم شاشات LCD في وحدات iPhone XR فقط مع العلم بأن التقارير السابقة لمحت إلى أن شركة آبل ستتخلى نهائيًا عن شاشات LCD في هواتفها الذكية لصالح شاشات OLED إبتداء من العام 2020، وبالتالي الأمور تبدو قاتمة بالنسبة لشركة Japan Display.

والآن، تبحث الشركة عن بعض الإستثمارات لرفع معدل إنتاج شاشات OLED لتصبح مرة أخرى واحدة من أكبر الشركات المصنعة للشاشات في العالم.