انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد: طريقة ماكرة تقود قروداً للهرب من حديقة حيوانات! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 فبراير 2019 11:25 صباحاً - يبدو أن عشق الحرية مسألة فطرية متأصلة عند البشر والحيوانات على حد سواء، فمهما وفرت للحبيس من راحة داخل قفصه فهاجس الهروب لا ينفك عن مخيلته، وإن تلقّى كل احتياجاته داخل السجن.

وهذا ما فعلته بالضبط مجموعة من قرود الشمبانزي في حديقة حيوانات بلفاست، في إيرلندا الشمالية.

فبحسب ما نشر موقع "ديجيتال جورنال"، الثلاثاء، تمكنت مجموعة من حيوانات الشمبانزي المغامرة من الخروج من حظائرها في حديقة حيوان بلفاست من خلال استخدام فرع شجرة واستخدامه كسلم لتسلق جدار الحديقة ومن ثم الفرار.

وتظهر اللقطات التي عرضتها قناة "إن بي آر"، مجموعة من 5 قرود تستخدم فرع الشجرة وتسنده إلى الجدار ومن ثم تغادر المكان.

وشوهدت الشمبانزي التي هربت في وقت لاحق وهي تهرول على جانب الطريق، ولكن في وقتٍ لاحق من نفس اليوم عادت كل الشمبانزي الهاربة إلى منزلها في الحديقة.

وقال حارس الحديقة، ألين كايرنس: "فيما يبدو فإن قرود الشمبانزي لم تعر اهتماماً للناس في الخارج، واستخدمت بعض الأفرع والأغصان المتكسرة بسبب العاصفة الأخيرة لبناء هيكل يمكنها من الهرب".

ويعلّق على عودتها للحديقة مرة أخرى بقوله: "إنها حيوانات رائدة ذكية، وتعرف أنه ليس من المفترض أن تخرج من حظائرها، لذا عادت إلى أماكنها".

ويقول فرانز دو وال، المتخصص في علم الأوليات: "إن الشمبانزي ماهرة في استخدام الأدوات، وهي تستطيع أن تفعل كل شيء تقريباً، وكانت تعتبر في الماضي سمة بشرية مميزة".

يذكر أن حديقة حيوانات بلفاست، تقع في المنحدر الشمالي في المدينة، وتحتوي على ما يقارب 1000 حيوان.