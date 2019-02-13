كيف تجعل رسائلك الخاصة على "فيسبوك" مخفية عن عيون زوجتك

الخليج 365/ بغدادتتحدث مع صديقك أحاديث خاصة قد تتضمن كلمات بذيئة، أو تدردش دردشة خاصة مع صديقة لك، وتخشى من أن تقع تلك الرسائل في يد زوجتك أو أي أعين متطفلة أخرى.

ونشر موقع "ديجتال تريندز" التقني المتخصص الطريقة المثلى لإخفاء رسائلك الخاصة على فيسبوك، وتشفيرها بحيث لا يمكن لأي شخص — غيرك — أن يفتحها من دون علمك، ومن دون حذف تلك الرسائل.

وجاءت تلك الطريقة على النحو التالي:



على هواتف "آيفون" ونظام تشغيل "آي أو إس":

— اضغط على زر "هوم" لعرض محادثاتك.

— اضغط ضغطة طويلة على المحادثة التي ترغب في أرشفتها.

— اضغط على زر "المزيد".

— اضغط على زر "أرشفة".

— اذهب إلى الإعدادات واجعل أرشيف "فيسبوك" محميا، بحيث لا يفتح إلا ببصمة الأصبع.

لتطبيق ذلك يمكنك الاطلاع على تقرير: كيف تحمي ملفاتك وتطبيقاتك المهمة بـ"بصمة الأصبع".

على نظام تشغيل "أندرويد":

— اضغط على زر "هوم" لعرض محادثات فيسبوك.

— اضغط ضغطة طويلة على المحادثة التي تود أرشفتها.

— اضغط على زر أرشيف:

— اذهب إلى الإعدادات واجعل أرشيف فيسبوك محميا بحيث لا يفتح إلا ببصمة الأصبع.

لتطبيق ذلك يمكنك الاطلاع على تقرير: كيف تحمي ملفاتك وتطبيقاتك المهمة بـ"بصمة الأصبع".

