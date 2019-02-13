مصر تبدأ الحرب على الفئران

اليوم الجديد تواصل وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، تنفيذ حملتها القومية لمكافحة القواراض "الفئران" بالأراضى القديمة والجديدة، والتى ستستمر حتى 15 مارس المقبل بجمع المحافظات. قال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، إن المساحة المستهدف مكافحتها حوالى 1233056 فدانًا تشمل جميع المحافظات، لتقليل الخسائر التى تسببها الفئران خاصة في محاصيل الحبوب خاصة القمح مع توفير المبيدات اللازمة لعملية المكافحة، بحسب الزمام المنزرع بكل محافظة كونه أهم المحاصيل...

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