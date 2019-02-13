الفيديوهات التشويقية الأحدث من سامسونج تلمح لبعض الميزات الرئيسية في هواتف Galaxy S10

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج اليوم بنشر ثلاثة فيديوهات تشويقية جديدة لسلسلة هواتف Galaxy S10 Series القادمة، وهي إعلانات ترويجية قصيرة وحلوة. ويوضح الفيديو الترويجي الأول أن هواتف Galaxy S10 Series لن تقلد الهواتف الأخرى من خلال عدم تبنيها للقطع في الشاشة، والتأكيد في نفس الوقت على حقيقة أن هواتف Galaxy S10 Series الجديدة ستضم قارئ بصمات الأصابع في الشاشة. ويشير وصف الفيديو على وجه التحديد إلى تقنية الموجات فوق الصوتية.

الفيديو التشويقي الثاني يركز على الكاميرا الأمامية التي يشير عنوان الفيديو بوضوح إلى أنها ستكون قادرة على إلتقاط الفيديوهات بدقة 4K مع العلم بأن الشائعات الأخيرة إقترحت قدوم سلسلة هواتف Galaxy S10 Series الجديدة مع كاميرات أمامية بدقة 10 ميغابكسل ومع تقنية تثبيت الصورة، والضبط التلقائي.

الفيديو الترويجي الثالث والأخير يتمحور حول البطارية، وخاصة الشحن اللاسلكي، فهواتف Galaxy S10 الجديدة ستدعم إمكانية شحنها لاسلكيًا بسرعة 15W، وشحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا أيضًا ( تقنية الشحن اللاسلكي العكسي ) بسرعة 9W. عموما، توقع أن تقوم شركة سامسونج بمواصلة حملتها الترويجية لسلسلة هواتف Galaxy S10 Series إلى غاية اليوم 20 فبراير، وهو اليوم حيث من المقرر أن تقوم الشركة الكورية الجنوبية بإزاحة الستار رسميًا عن هذه السلسلة، فضلا عن هاتفها الذكي القابل للطي.





