لعبة Apex Legends تصل إلى 10 ملايين لاعب بعد ثلاثة أيام فقط على إطلاقها

فاطمة أيت طالب - دبي - Apex Legends هي لعبة جديدة تستند على مفهوم الرويال باتل من شركة Respawn Entertainment، وهي نفسها الشركة التي تقف وراء لعبة Titanfall الشهيرة. وقد صرحت الشركة المطورة لهذه اللعبة أنها تضع ” الكثير على المحك ” من خلال إطلاق لعبة جديدة من هذا النوع. وشهدت هذه اللعبة إستجابة كبيرة من اللاعبين لدرجة أن اللعبة إستطاعت إستقطاب 1 مليون لاعب خلال ثماني ساعات فقط بعد إطلاقها. بعد ثلاثة أيام فقط من وصولها، تجاوز إجمالي عدد لاعبي Apex Legends عشرة ملايين لاعب.

من المثير للإهتمام أن نلاحظ بأن Fortnite والتي هي بلا شك واحدة من أشهر ألعاب الرويال باتل، إستغرقت أسبوعين لتصل إلى عشرة ملايين لاعب بعد إطلاقها من قبل شركة Epic Games. وكتب الرئيس التنفيذي لشركة Respawn Entertainment، السيد Vince Zampella في منشور على مدونة أن اللعبة لم تتجاوز عشرة ملايين لاعب بعد إطلاقها فحسب بل أنها كسرت حاجز مليون لاعب متزامن.

وأضاف : ” كنا نعلم بأن إطلاق لعبة بهذه الطريقة سيكون محفوفًا بالمخاطر، إتاحة اللعبة مجانًا، والقيام بإطلاق مفاجئ. ولكننا وقعنا في حب Apex Legends، وبالتالي كنا نريد وبحاجة إلى أشخاص آخرين للعبها أيضًا “.

مثل العديد من ألعاب الرويال الباتل الرائجة، فإن لعبة Apex Legends تتيح بدورها إمكانية اللعب مجانًا، كما أن تجربة اللعب لا تختلف عن الألعاب المشابهة مثل Fortnite و PlayerUnknown’s Battlegrounds. تتطلب اللعبة من اللاعبين تكوين فرق من ثلاثة لاعبين. هناك العديد من الميزات بالإضافة إلى ميزات تتيح إمكانية اللعب بدون دردشة صوتية.

وقال السيد Vince Zampella : ” هذه ليست سوى البداية، لدينا الكثير من الأشياء التي نخبئها لكم هذا العام “. لذلك، يمكن لعشاق هذه اللعبة أن يطمئنوا إلى أن Apex Legends سوف تستمر في التحسن مع مرور الوقت.