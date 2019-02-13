هذه هي النهاية، تسريب المواصفات التقنية الكاملة لطرازات Galaxy S10 الثلاثة

فاطمة أيت طالب - دبي - توصل موقع GSMArena اليوم بوثائق مسربة تكشف عن المواصفات التقنية الكاملة للطرازات الثلاثة القادمة من Galaxy S10. وبعد إلقاء نظرة على هذه الوثائق إتضح لنا أن محتواها لا يختلف كثيرًا عما تم تداوله في الفترة الماضية، فمعظم المواصفات التقنية المذكورة في هذه الوثائق المسربة تتماشى مع المواصفات التي تم سردها في التقارير السابقة.

كما أوضحت التسريبات السابقة، فهذه الوثائق المسربة الجديدة تكشف لنا بأن هواتف Galaxy S10 الجديدة ستحصل كلها على شاشات جديدة من نوع Super AMOLED. وبالنسبة للثقب الموجود في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة، فهو سيضم كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابكسل تدعم تقنية تثبيت الصورة OIS، والتركيز التلقائي، فضلا عن القدرة على تصوير الفيديوهات بدقة 4K. وبالنسبة للكاميرا الأمامية الثانية في الهاتف +Galaxy S10 والتي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل، فهي تُستخدم من أجل إستشعار معلومات العمق. وعندما يتعلق الأمر بتسجيل الفيديوهات بالحركة البطيئة، فسوف تصبح هواتف Galaxy S10 الجديدة متقدمة في هذا الجانب أيضًا، فهي ستكون قادرة على التصوير لمدة 0.4s إلى 0.8s بدلا من 0.2s إلى 0.4s.

وبالعودة إلى الشاشات، فقد تردد بأنها ستمتاز بسطوع عالي يصل إلى 800 شمعة في المتر المربع مع العلم بأننا لم نرى هاتف ذكي من شركة سامسونج يمتاز بسطوع أعلى من 700 شمعة في المتر المربع. وبالنسبة لشاشة الهاتف Galaxy S10e، فمن المفترض أن تكون مسطحة وبحجم 5.8 إنش، في حين من المفترض أن تكون شاشة الهاتف Galaxy S10 منحنية الطرفين وبحجم 6.1 إنش، وشاشة الهاتف +Galaxy S10 منحنية الطرفين كذلك وبحجم 6.3 إنش على الرغم من أن التسريبات السابقة إقترحت قدوم هذا الأخير مع شاشة بحجم 6.4 إنش. وفي الوقت الذي ستأتي فيه شاشة الهاتف Galaxy S10e بدقة +FullHD، فإن شاشات الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 ستأتي بدقة +QuadHD.

عندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية، فالهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 سيأتيان مع ثلاثة كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 12 ميغابكسل للمستشعر الثاني وبدقة 16 ميغابكسل للمستشعر الثالث علمًا أن الكاميرا الأولى تضم عدسة مقربة بفتحة 2.4 وزاوية مشاهدة تبلغ 45 درجة، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة بزاوية مشاهدة عادية بفتحة 1.5، والكاميرا الثالثة بعدسة واسعة الزاوية تبلغ 123 درجة بفتحة 2.2. وبالنسبة للهاتف Galaxy S10e، فهو سيضم كاميرتين فقط في الخلف، وهي نفسها الكاميرا المزدوجة المستخدمة في الهاتف +Galaxy S9.

مرة أخرى، هذا التسريب الجديد يؤكد لنا بأن الهاتف +Galaxy S10 سيكون متوفرًا بثلاث خيارات على مستوى الذاكرة تشمل 6GB/128GB و 8GB/512GB و 12GB/1TB. وعندما يتعلق الأمر بالهاتف Galaxy S10، فهو سيكون متوفرًا بخيارين وهما 6GB/128GB و 8GB/512GB، في حين سيكون الهاتف Galaxy S10e متوفرًا بالخيارين 6GB/128GB و 8GB/256GB.

عموما، من المفترض أن نتأكد من كل شيء في الأسبوع المقبل عندما ستقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن هذه الهواتف الذكية الثلاثة في المؤتمر الصحفي الذي ستعقده يوم 20 فبراير بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.