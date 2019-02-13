"رياح وأتربة وأمطار".. "الأرصاد" تحذر من طقس نهاية الأسبوع

كتبت- سحر عزام:
حذَّر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، حيث تبدأ على السواحل الشمالية بانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثير للرمال والأتربة.
وقال عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، إن حالة عدم الاستقرار اعتبارًا من نهاية الغد ستتقدم نحو محافظات القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، لافتًا إلى أن ذروة هذا الطقس ستكون يومَي الخميس والجمعة من خلال نشاط للرياح وسقوط أمطار.
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