هواوي تستعرض الجيل الجديد من شاشات الهاتف الذكي

جرى على مدى العامين الماضيين طرح العديد من الأجهزة في السوق بتصميمات مختلفة لشاشة العرض من الحافة إلى الثقب، ومع ذلك لم تتمكن من إزالة الإطار المعدني بالكامل، لكن هواوي تمكنت اليوم من إزالة أي مناطق غير مستخدمة في الشاشة من أجل منح المستخدمين تجربة عرض طبيعية، وخلق الجيل الجديد من تكنولوجيا شاشات العرض Punch، وهو إعادة لشاشة العرض الكاملة الخاصة بهواوي، والمدمجة في هاتف Huawei nova 4.

وتتماشى تقنية العرض الرائدة مع وعد هواوي بتقديم أحدث الابتكارات للمستخدمين مع كل جهاز تم إصداره، وكما يشير اسم Punch، فقد تم عمل ثقب عبر الشاشة ليلائم الكاميرا الأمامية، مما يعكس مظهر دقيق ومستقبلي لما قد يكون عليه الاتجاه الجديد لشاشات الهواتف الذكية.

ماذا يعني وجود ثقب في شاشتك

تمكنت هواوي من خلال الاختراعات التكنولوجية المتطورة من وضع الكاميرا الأمامية بدقة 25 ميجابيكسل بالقرب من حافة الزاوية العلوية اليسرى، بشكل مستقل بدون أي شقوق، بما يميز الجهاز عن غيره في السوق ويضع معيارًا جماليًا خاصًا بها مع تصميم جريء يعكس طبيعة مستخدميها الشباب.

وأرسى هاتف Huawei nova 4 معايير جديدة لاتجاهات شاشات العرض فيما يقدم للمستخدمين أفضل تجربة مشاهدة ممكنة مع شاشة بقياس 6.4 إنش.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وتم حفر ثقب الكاميرا على عمق معين دون أن يتم اختراقه بالكامل إلى الجانب الآخر من مادة الشاشة حتى يتم وضع الكاميرا أسفل الفتحة العمياء، مما يسمح بقطر عدسة أصغر (بقياس يبلغ 3.05 ميليمتر – 20% أقل من المتوسط الجاري العمل به في السوق)، ومع ذلك، فإن عملية التصنيع الدقيقة راعت على نحو كبير التأكد من أن كمية الضوء التي تمر عبر 10 طبقات من المكونات هي نفسها تلك التي تمر عبر الثقب.

وتؤدي الطبقات المختلفة على الشاشة إلى امتصاص الضوء مما يسبب تغير اللون أو الصور الباهتة، ومن خلال الاستفادة من حل محاذاة مبتكر، وصلت هواوي لتصميم بحيث تكون الكاميرا على بعد 0.2 ميليمتر فقط من الشاشة، كما أنه يطبق تقنيات أخرى لتحسين نفاذ الضوء للوحة ويستخدم تطبيق دقيق لاصق للحد من تسرب الضوء من حواف الثقب.

كاميرا ثلاثية مدعمة بالذكاء الاصطناعي

مع تزايد أهمية التصوير الفوتوغرافي للمستخدمين اليوم، فإنه يجري تصنيف الهواتف الذكية جزئيًا وفقًا لمدى كفاءة أداء الكاميرات، وتضع هواوي معيارًا للتصوير الجيد من خلال دمج أدوات مثل الكاميرا الثلاثية في أجهزتها، ويحتل هاتف Huawei nova 4 المركز الثالث في القائمة، حيث تتالف كاميرته الثلاثية من كاميرا رئيسية بدقة 20 ميجابيكسل و 16 ميجابيكسل مع زاوية واسعة للغاية بالإضافة إلى كاميرا ثانوية بوكيه بدقة 2 ميجابيكسل.

ويتيح نظام الكاميرا الخلفي للمستخدمين التقاط الصور تحت ظروف الإضاءة المختلفة من الإضاءة الخلفية الساطعة جدًا إلى الإضاءة المنخفضة، كما يدعم حقل الرؤية العدسة ذات دقة 16 ميجابيكسل المزودة بزاوية تصوير واسعة للغاية تبلغ 117 درجة، حيث يمكن للمستخدمين التقاط مشاهد واسعة أو معالم كبيرة دون الحاجة إلى اقتطاع أي أجزاء.

كاميرا أمامية 25 ميجابيكسل

انطلاقاً من تفهمها لسلوك المستخدمين الشباب، فقد ابتكرت هواوي كاميرا سيلفي مثالية في هاتف Huawei nova 4، حيث هناك كاميرا بدقة 25 ميجابيكسل تحتوي على خاصية الذكاء الاصطناعي لتجميل الصور، كما تقدم مجموعة واسعة من خدمات التجميل، بما في ذلك التصفيف والماكياج.

وتبرز أجمل ميزات المستخدمين بالطرق الطبيعية والحصرية، فمن خلال جعل العيون أكثر إشراقاً وحتى تجميل ظلال العيون وجعل الأنف أكثر استقامة وحدة وتحسين شكل الشفاه، يجد المستخدمون أنفسهم بصور تعكس أفضل نسخة من أنفسهم.

أقصى قدر من الترفيه

لضمان حصول المستخدمين على أفضل تجربة لعب ممكنة، فإن هاتف Huawei nova 4 يدمج رقاقة Kirin 970 القوية من هواوي التي توفر أداءً من الدرجة الأولى، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي ضخمة تصل إلى 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجابايت، مما يتيح للجهاز تشغيل التطبيقات والألعاب اليومية بأكبر قدر ممكن من السلاسة.

وصممت ميزات هاتف Huawei nova 4 خصيصًا للمستخدمين الباحثين عن الصيحات المستقبلية وبشكل أساسي عن التصميم الراقي والترفيه والتصوير الفوتوغرافي، حيث يتميز هذا الهاتف الذكي بتصميم جريء لشاشة العرض وكاميرا قوية مما يجعله الخيار الأول للشباب.

تجدر الإشارة إلى توفر هاتف Huawei nova 4 (بسعة 8/128 جيجابايت) بلونين عصريين هما اللون الأزرق الذي يستحضر شعورًا بالغموض مع أثر رومانسي، واللون الأسود الذي ينضح بالطبقة الأقل تعبيرًا.

ويمكن للعملاء تسجيل طلباتهم المسبقة على هاتف Huawei nova 4 حتى 13 فبراير/شباط، كما يمكنهم شراء الجهاز عبر الإنترنت ومتاجر تجزئة مختارة في الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من تاريخ 14 فبراير/شباط بسعر 1799 درهم إماراتي.