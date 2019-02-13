5 نصائح لتوجيه مزودي الخدمة للإندماج في عالم الاقتصاد الرقمي

من المعلوم بالنسبة لنا جميعاً بأن المستقبل الذي ننتظره سيكون رقمياً، وسيقوده مزودو الخدمات الرقمية، الذين سيتمكنون عبر تعزيز الطريقة التي يتعاملون بها مع عملائهم بفضل أتمتة العمليات من الوصول إلى مستويات جديدة تعزز إمكانيات البرمجة والقدرة على الوصول والمرونة لتوفير وطن خاص يحلم به المواطنون الرقميون.

وفي ما يلي توضيح للعناصر التي يوجب توفرها لتكون مزوداً للخدمات الرقمية، إلى جانب خمس نصائح يمكنها مساعدة مزودي الخدمات على الازدهار في عالم الاقتصاد الرقمي.

الخطوة 1: بناء البنية التحتية للسحابة

تعتبر البنية التحتية للسحابة العنصر الأساسي لإطلاق تقنيات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، حيث أن النطاق والأداء الخاص بهاتين التقنيتين يتطلب توفير نهج مختلف للبنية التحتية الرقمية، إذ تحتاج لزيادة السرعة وتعزيز الكفاءة والمرونة عند تقديم خدمات جديدة مع تقليل المخاطر وتوفير الوقت أثناء القيام بتحويل الشبكة، وبفضل حلول NFVI المفتوحة والمتكاملة والتي يمكن نشرها في المواقع المركزية والفرعية، ستكون المؤسسات مستعدة بشكل أفضل لإدارة جميع الأعباء العملية.

الخطوة 2: وصول أسرع إلى السوق بفضل خدمات VoLTE

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سواء كنت تزود الخدمات لملايين العملاء أو لبضعة آلاف فقط، فأنت تمتلك بالطبع مركز بيانات سحابي خاص بك، وإذا كنت ترغب في حل متكامل لخدمات VoLTE، فهناك حل صناعي يتناسب مع متطلباتك.

وينطبق الشيء نفسه عليك إذا كنت من مشغلي الشبكات الافتراضية المتنقلة أو مزود خدمة المهام الحرجة، بحيث تبحث عن طريقة سهلة للحصول على خدمات النطاق العريض والخدمات الصوتية عبر شبكة LTE وشبكة Wi-Fi في خطوة واحدة، كما يمكنك نشر خدمات VoLTE خلال أسابيع، ما يتيح لك الوصول بشكل أسرع إلى السوق.

الخطوة 3: زيادة الإيرادات باستخدام نظام دعم الأعمال BSS الرقمي

تعتبر أنظمة دعم الأعمال الرقمية من العوامل الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها للكشف عن تدفقات الإيرادات الجديدة، وتعد تجربة العملاء أمر حيوي للتأسيس لنشاط تجاري رقمي رابح، حيث تعتبر أنظمة دعم الأعمال الرقمية المحرك الرئيسي في هذا النشاط.

ولا يمكن للأنشطة التجارية تقديم تجربة عملاء رقمية ذكية مع التحول للإعتماد على تجربة “الواجهة الأمامية” وحدها، بل يجب أن يكون التحول كاملاً على كافة مستويات الأعمال لاستخدام الأدوات والعمليات بشكل متكامل لتحقيق الهدف المتمثل بتوفير أعمال رقمية بسيطة وبنقرة واحدة.

ويدرك العملاء مدى بساطة وسهولة إدارة حساباتهم من خلال قدرتهم على العثور على المعلومات، ومقارنة العروض، وإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت، مع عمليات تسليم سريعة وأوتوماتيكية، وهذا ما يؤدي إلى تحسين العمليات التجارية الحقيقية والقابلة للقياس ببساطة، بما في ذلك وصول أسرع إلى السوق وتوفير تجربة أفضل للعملاء.

الخطوة 4: توفير إيرادات جديدة عبر تشريح الشبكات

يمتلك عصر إنترنت الأشياء القدرة على تحويل القطاعات والمجتمع، ومع ظهور تقنية الجيل الخامس في المشهد التكنولوجي، تتوفر نماذج أعمال جديدة لا حصر لها، بينما تواجه خدمات إنترنت الأشياء العديد من التحديات الخاصة بها أو المتعلقة بالأداء.

ويجب على المشغلين الاستثمار في التقنيات التي تلبي احتياجات الكفاءة والمرونة لهذه الخدمات الجديدة وتبني نهج بديل ضروري لتوفير المزيد من الإيرادات، وهنا يأتي دور تشريح الشبكات، التي توفر القدرة على تمكين نماذج أعمال جديدة عبر نطاق واسع من الصناعة.

ويجسد تشريح الشبكة القدرة الظاهرية الفعالة وأحد العناصر الأساسية التي توفر المرونة، ويتيح هذا الحل للمشغلين تشريح الشبكة لدعم خدمات معينة ونشر شبكات منطقية متعددة لخدمات مختلفة عبر البنية الأساسية المشتركة.

الخطوة 5: تبني مبادئ التصميم السحابية الأساسية

من المفترض أن يتم خلال السنوات القليلة المقبلة تصميم جميع تطبيقات الاتصالات السحابية لزيادة الكفاءة والاستفادة من البنية التحتية السحابية، وتشمل المزايا زيادة السرعة في ترقيات وإصدارات البرامج بالإضافة إلى التفاصيل المحسنة، والتشغيل الآلي المعزز من خلال الميزات المدمجة بالفعل في طبقة NFVi (البنية السحابية لحلول NFV).

وفي حالة تقنية الجيل الخامس، فإن معايير المعهد الأوروبي لمعايرة الاتصالات للوظائف الأساسية لتقنية الجيل الخامس الجديدة ستكون قائمة على السحابة وتصميم الحاويات، ومن المتوقع أن تبدأ العمل خلال عام 2019.

وتزود خطة الخدمات الرقمية لشركة إريكسون المؤسسات بالأدوات اللازمة للواقع التكنولوجي القائم، من خلال مساعدتهم في العثور على المخطط المثالي لأعمالهم، بحيث يمكنهم الوصول إلى مستويات جديدة من المرونة، والنفاذ والأتمتة.

بقلم إندرانيل داس رئيس الخدمات الرقمية في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا.