كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| محفظة ذكية تسمح لك بالبقاء منظمًا أثناء السفر

متابعة-سنيار: أنشأ فريق Skylight في كندا مجموعة جديدة من المحافظ الذكية التي توفر أكثر من 10 ميزات للمسافرين في منتج أنيق.

“The Skylight: iTravel Smart Wallet”، هي أول محفظة جواز سفر ذكية في العالم متعددة الوظائف مضادة للسرقة، يضم أكثر من 10 وظائف مبتكرة مصممة لجعل السفر والحياة سهلة أكثر من أي وقت مضى.

تتميز هذه المحفظة بفتحات لحمل تذاكر الطائرة، والهويات، والنقد الدولي، والشاحن الهجين المدمج الذي يقوم بشحن هواتف آيفون / أندرويد وهواوي، ولها فتحة سماعات، كما أنها تأتي مع قلم حبر جاف ممتاز.

كما تمت إضافة مؤشر LED على الجانب الخلفي، والذي يتيح لك معرفة مقدار الطاقة المتبقية، ولإعادة الشحن، ما عليك سوى إدخال حامل جواز السفر في منفذ USB.

يبلغ طول المحفظة 2.5 مم فقط ، مما يجعلها سهلة الحمل، وعملية، وهي متاحة للدعم عبر Kickstarter مع توفر التبرعات من 60 دولارًا كنديًا أو 35 جنيهًا إسترلينيًا تقريبًا.