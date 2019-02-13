كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Pacum” مضخة تساعدك على توفير المساحة في حقائبك عند السفر

متابعة-سنيار: قد يهتم المسافرون الذين يبحثون عن وسيلة لتوفير المساحة في حقائبهم وأمتعتهم بمضخة تفريغ مدمجة صغيرة محمولة قادرة على ضغط ملابسك أربع مرات أسرع من معظم المضخات الموجودة في السوق.

وقال مطورو المضخة أن السفر لقضاء عطلة أو لزيارة العائلةأو للتخييم، تتطلب حمل الكثير من الأغراض و الأمتعة، وهذا هو السبب في أنهم قامو بإنشاء مضخة Pacum AUTOMATIC، التي تتميز بتصميم ذكي، سهل الاستخدام .

وتشمل وظائف وميزات Pacum وضعين وهما “eco-mode” و “supermode”، وهي تتوقف تلقائيا، وتضاعف سعة أمتعتك في ما يزيد عن دقيقة واحدة.

مضخة Pacum متاحة للدعم على Kickstarter مع تعهدات تبدأ من 26 جنيهًا إسترلينيًا أو 33 دولارًا تقريبًا، وقد تمكنت بالفعل من جمع أكثر من 100000 دولار بفضل أكثر من 1600 مؤيد.