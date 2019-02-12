تكنولوجيا: “لينكد إن” تتيج إجراء “انترفيو” عبر خدمة بث فيديوهات

أعلنت شركة “لينكد إن” عن إطلاق خدمة جديدة، تتيح للمستخدمين إمكانية بث فيديوهات مباشرة عبر تطبيقها، لتسهيل التواصل بين الشركات والمؤسسات والعملاء، وبين طالبي الوظائف وموظفي خدمات الHR، أي يمكن لموظف إجراء انترفيو عمل في شركة عبر خدمتها الجديدة.

وعن موعد طرح الخدمة، قالت شركة “لينكد إن” أنه يتم طرح تلك التقنية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، كبداية، على أن تتوفر لباقي المستخدمين في وقت لاحق.

خدمة بث فيديوهات ليست خدمة جديدة، فقد أطلقتها من قبل فيسبوك، وإنستجرام.

، لينكد إن هو موقع على شبكة الإنترنت يصنف ضمن الشبكات الاجتماعية، تأسس في ديسمبر عام 2002 وبدأ التشغيل الفعلي في 5 مايو، يستخدم الموقع كشبكة تواصل مهنية.