تكنولوجيا: تسريبات تؤكد Axon 10 Pro هو هاتف ZTE القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي انطلقت عبر EEC، أن إصدار ZTE القادم يعرف بهاتف Axon 10 Pro، حيث من المقرر أن يضم رقاقة معالج Snapdragon 855، كما يأتي بآداء أفضل من Axon 9 Pro.

رصد هاتف ZTE في الفترة الماضية في Geekbench، بعد أن حقق آداء فائق ومميز في إختبارات الآداء، واليوم تم تأكيد الأسم الذي ينطلق به هذا الإصدار إلى الأسواق وهو Axon 10 Pro، حيث تم إعتماد الهاتف بالفعل في لجنة EEC.

وقد أكدت وثائق إعتماد الهاتف الذي جاء برمز ZTE A2020 Pro على أنه إصدار ZTE الذي ينطلق قريباً بعنوان Axon 10 Pro، كما أكدت التسريبات على أن هذا الإصدار يعمل بنظام تشغيل Android 9 Pie، ويضم رقاقة معالج Snapdragon 855، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

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كما أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف Axon 10 Pro يأتي بحجم شاشة 6.4 إنش مع جودة عرض 1080 بيكسل، وإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية مع مستشعر بدقة 20 و16 ميجا بيكسل، أيضاً تأتي كاميرة السيلفي بدقة 25 ميجا بيكسل، بينما تصل قدرة البطارية إلى 4300 mAh مع تقنية الشحن السريع للهاتف.

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