جوجل تعمل على جلب ” Dark Mode ” لمستخدمي Google Chrome على الهواتف الذكية أيضًا

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فاطمة أيت طالب - دبي - تردد منذ فترة أن شركة جوجل تعمل على تطوير الوضع الليلي ” Dark Mode ” لنسخ الويندوز والماك من المتصفح Google Chrome. الآن، إتضح أن شركة جوجل تقوم بنفس الأمر مع المتصفح Google Chrome للأجهزة المحمولة كذلك. تتضمن النسخة التجريبية من المتصفح Google Chrome 73 لنظام الأندرويد الوضع الليلي ” Dark Mode ” مما يشير إلى أنه سيتم إطلاق هذه الميزة مع النسخة النهائية من هذا المتصفح للأجهزة المحمولة في المستقبل.
يذكر التقرير أن الوضع الليلي ” Dark Mode ” في النسخة التجريبية من المتصفح Google Chrome 73 على نظام الأندرويد لا يزال في مراحل مبكرة جدًا من عملية التطوير حاليًا. سيكتشف أولئك الذين يستخدمون هذه النسخة التجريبية الأحدث من المتصفح أن هذا الوضع موجود فقط في حالة إذا واصلوا الضغط على رابط أو صورة، وهذا أيضا فقط في حالة إذا تم تغيير إعدادت وضع ” Dark Mode ” الأصلي في نظام Android 9 Pie إلى Always On.
هناك بعض المشاكل الجمالية التي تحتاج إلى معالجة كذلك. من المهم أن نذكر هنا أن الميزات التي تظهر في النسخة التجريبية لا تشق جميعها طريقها إلى النسخة الرسمية من المتصفح. ومع ذلك، فالوضع الليلي ” Dark Mode ” عبارة عن ميزة مطلوبة من المستخدمين وهي ميزة يمكن لمعظم المستخدمين التطلع إليها.
بعدما بدأت بإختبار الوضع الليلي ” Dark Mode ” على نسختي الويندوز والماك من المتصفح Google Chrome، يبدو أن شركة جوجل أدركت في نهاية المطاف أنه يتوجب عليها جلب هذا الوضع لمستخدمي متصفحها الشهير على الأجهزة المحمولة كذلك.
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