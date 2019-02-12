Nubia تشوق إلى أنها ستشكف عن جهاز مرن في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019

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فاطمة أيت طالب - دبي - العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE شوقت للتو لجهاز مرن سيتم عرضه في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده أواخر شهر فبراير الجاري بمدينة برشلونة الإسبانية. الرسالة في هذا الإعلان التشويقية تقول ” إجعل حياتك مرنة “، وهذه الرسالة هي من دون أدنى شك تلميح إلى قدوم جهاز مرن، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الجهاز عبارة عن هاتف ذكي قابل للطي أو أي جهاز آخر.
العلامة التجارية الفرعية Nubia شوقت لهاتف ذكي يمكن طيه حول المعصم في معرض IFA 2018 الذي أقيم في شهر أغسطس من العام الماضي، لذلك ربما ستعرض لنا هذه العلامة التجارية الصينية نسخة متقدمة من هذا الهاتف في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 في وقت لاحق من هذا الشهر.
المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 سيكون حدثًا ضخمًا، فنحن سنرى منتجات جديدة من كبرى الشركات، بما في ذلك Samsung و LG و Sony و Huawei و Xiaomi و Oppo وغيرها من الشركات الأخرى. وعلاوة على ذلك، فسوف نرى في هذا الحدث هواتف ذكية قابلة للطي من شركات مختلفة، بما في ذلك Samsung و LG و Huawei و Energizer.
المصدر.
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