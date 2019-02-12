الفيسبوك تتيح لمدراء الصفحات بالرد على رسائل إنستاجرام من صندوق الوارد على الفيسبوك

فاطمة أيت طالب - دبي - وسط التقارير التي تفيد بأن الفيسبوك تتطلع إلى توحيد تطبيقات الدردشة الخاصة بها، فقد سمحت الآن لمشرفي الصفحات على الفيسبوك بالرد على رسائل إنستاجرام مباشرة من صندوق الرسائل الواردة في الصفحة. وهذا من شأنه أن يسهل عليهم التواصل مع جمهورهم المتواجد على كلا المنصتين التابعتين للفيسبوك.

جاء الإعلان في بيان صحفي خلال قمة Facebook Communities Summit التي حضرها أكثر من 400 من قادة المجتمع في مقر الشركة المتواجد في مينلو بارك. أعلنت الشركة عن مجموعة من التحديثات لمنتجاتها لمساعدتهم في مواصلة بناء مجتمعاتهم على الشبكة الإجتماعية الأكثر شعبية في العالم.

تتضمن الميزات الجديدة المضافة أدوات إضافية لتنسيق المشاركات وطرق لإدارة المجموعات مثل كيفية إبلاغ أحد الأعضاء عند إنتهاكه لقاعدة ما. كما تم إطلاق برنامج تجريبي يسمح للمجموعات والعلامات التجارية بالتعاون، وجلب مجموعات الإشتراك لمزيد من الشركاء.

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بالإضافة إلى ذلك، تم السماح لمسؤولي الصفحات الآن بالرد على رسائل إنستاجرام من صندوق الرسائل الواردة على صفحات الفيسبوك الخاصة بهم. قد يكون هذا بمثابة نقطة إنطلاق لتعزيز التكامل بين خدمات الفيسبوك كما تردد في الأونة الأخيرة. من المنطقي لشبكة الفيسبوك السماح للمستخدمين بالقيام بذلك لأنه يضمن قضاء وقت إضافي على موقع الفيسبوك نفسه.

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