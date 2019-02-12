انت الان تتابع تفاصيل خبر "GMAIL" يضيف الكثير من الخصائص على زر الماوس الأيمن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 فبراير 2019 09:00 مساءً - تنوي شركة" جوجل" إضافة كثير من الوظائف الجديدة إلى قائمة النقر بزر الماوس الأيمن في رسائل البريد الإلكتروني في منصة "GMAIL".

ووفقاً لما أورده موقع "ديجيتال ترندز"، اليوم الثلاثاء، فقبل هذه الإضافات كان زر الماوس الأيمن يحتوي على خيارات قليلة فقط؛ وهي أرشفة الرسائل، أو وضع علامة "غير مقروء" عليها، أو إرسال البريد الإلكتروني إلى سلة المهملات، ولا يمكن الوصول إلى إجراءات أخرى إلا بالنقر على الأزرار الموجودة أعلى الشاشة.

أما القائمة الجديدة فتحتفظ بالإجراءات المذكورة أعلاه، مضافاً إليها القدرة على الرد على الرسالة، أو إعادة توجيه رسالة بريد إلكتروني بنقرة واحدة، والبحث عن جميع رسائل البريد الإلكتروني من هذا المرسل، أو البحث عن جميع رسائل البريد الإلكتروني التي تحمل نفس الموضوع، وفتح عدة رسائل في نوافذ جديدة متعددة في نفس الوقت.

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وسيتمكن المستخدم أيضاً من إضافة تسمية جديدة للرسائل بسهولة، أو نقل رسالة بريد إلكتروني إلى مجلد آخر داخل حساب "GMAIL" الخاص به.

كذلك سيتمكن المستخدم من تجاهل المحادثات وتفعيل ميزة التأجيل، التي تتيح تحديد وقت معين ليعود بريد إلكتروني معين إلى الجزء العلوي من صندوق الوارد ليلفت الانتباه.

وستُطرح قائمة النقر بزر الماوس الأيمن الجديدة تدريجياً، مع توقع أن يشاهدها جميع مستخدمي "جيميل" بحلول 23 فبراير، ولن يحتاج المستخدم إلى إجراء أي شيء لإعداده، بل سيكون تشغيله افتراضياً، وسيظهر تلقائياً بمجرد توافرها.