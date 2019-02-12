انت الان تتابع تفاصيل خبر روسيا تقطع "الإنترنت" عن البلاد تصدياً لهجوم محتمل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 فبراير 2019 09:00 مساءً - تخطط روسيا لقطع شبكة الإنترنت العالمية عن البلاد مدة من الزمن، لم تحددها، من أجل تحديد المخاطر السيبرانية المحتملة.

وذكرت وكالة "آر بي كي" الروسية، استناداً إلى مصادر رسمية، أن سلسلة تدابير سيتم اتخاذها حيال التهديدات العالمية ضد روسيا عبر الإنترنت.

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء بعض التجارب من أجل تحديد التدابير المذكورة، مضيفة: "إحدى هذه التجارب هي قطع شبكة الإنترنت العالمية في روسيا".

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روسيا تهدف، في إطار التجربة، إلى إبقاء المعلومات المتناقلة بين المواطنين والمؤسسات داخل البلاد دون أن تعبر شبكة الإنترنت العالمية، وفقاً للوكالة.

وعبر هذه التجربة يهدف الكرملين إلى تأمين الحماية إزاء أي هجمات سيبرالية محتملة؛ من خلال جعل الإنترنت في البلاد يعمل بمعزل عن مخدمات الإنترنت العالمية، وفق المصدر ذاته.

مقابل ذلك، يحذر بعض الخبراء من أنه إذا نجحت المبادرة المذكورة؛ فإن رقابة البلاد على الإنترنت ستكون "صلبة" كما هو الحال في الصين.

ومن المنتظر أن تجري روسيا تجربتها لقطع شبكة الإنترنت في البلاد قبل الأول من أبريل المقبل.