الشواحن المضروبة.. كارثة تدمر موبايلك وتهدد سلامتك

كريم جمال

تغريك بعض الإعلانات فى الشارع أو على الإنترنت لشراء شاحن جيد بسعر معقول، وهنا يكون الشغل الشاغل لك هو الحصول على أحدها بأقل سعر ممكن، ولكن هل فكرت بأن هذا المبلغ الضئيل سيدمر هاتفك ويهدد سلامتك ؟.

وتسببت الشواحن المزيفة بحسب آخر الإحصائيات فى أكثر من حالة وفاة العام الماضي، الأمر الذى دق ناقوس الخطر تجاه هذه الكارثة المختبئة على الأرصفة وعلى مواقع الإنترنت غير المعتمدة.

تفتقر تلك الشواحن فى الأساس لأى جودة تذكر، بالإضافة لمصادر تصنيعها المجهولة، وعدم اعتمادها من قبل مصنعي الهواتف، مما يجعلك تمسك بفتيل قنبلة موقوتة فى يدك...