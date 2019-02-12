Meizu ستكشف عن هاتف جديد يوم 14 فبراير، والمرشح الأوفر حظًا هو Meizu Note 9

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA عن صور ومواصفات الهاتف Meizu Note 9، قلنا لكم بأنه من المرجح أن يتم الإعلان رسميًا عن هذا الهاتف في المستقبل القريب، وعلى ما يبدو إعتقادنا كان صحيحًا لأن شركة Meizu خرجت اليوم بصورة تشويقية تلمح فيها إلى أنها ستقوم بالكشف عن منتج جديد في اليوم 14 من شهر فبراير الجاري.

الصورة التشويقية تحتوي على ظل للهاتف، إلى جانب الرقم “3” الذي هو ببساطة عدد الأيام المتبقية حتى يتم الكشف عن هذا الهاتف والذي نعتقد بأنه سيكون Meizu Note 9 والذي من المرجح أن يصل إلى بعض الأسواق تحت إسم Meizu M9 Note.

Advertisements

وبناء على ما حصلنا عليه حتى الآن، فقد تأكد أن الهاتف Meizu Note 9 سيصل مع مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 675، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB. وعلاوة على ذلك، فقد قيل كذلك بأن الهاتف Meizu M9 Note سيضم كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 48 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثاني علمًا أن المستشعر الأول يضم عدسة بفتحة 1.8. وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد تأكد كذلك أن الهاتف Meizu M9 Note سيضم بطارية بسعة 3900mAh، كما أنه سيأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة FlymeOS 7.

المصدر.