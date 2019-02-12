Toyota تضيف أخيرًا الدعم لمنصة Android Auto إلى سياراتها الحديثة

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد رضخت شركة Toyota للمطالب أخيرًا. لقد كانت واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات التي لا تقدم الدعم لمنصة Android Auto في سياراتها ولكنها قررت القيام بذلك الآن. وأكدت الشركة اليابانية في معرض شيكاجو للسيارات أنها ستجلب Android Auto إلى ستة طرازات في البداية. أربع طرازات من هذه الطرازات الستة التي ستحصل على الدعم لـ Android Auto هي الشاحنات الصغيرة.

لقد تردد لأول مرة في خريف العام الماضي أن شركة Toyota قد تعلن عن دعم Android Auto لبعض الطرازات الجديدة. لطالما ركزت شركة Toyota على تطوير نظامها الخاص الذي يستند على Automotive Grade Linux والذي يعتمد على SmartDeviceLink من شركة Ford لتفعيل إمكانية عرض تطبيقات الهاتف المحددة على شاشة السيارة.

2020 4Runner و 2018 Aygo، وطرازات 2020 من سيارات Sequoia و Tacoma و Tundra. ستحصل سيارة Yaris 2019 أيضا على دعم Android Auto ولكن في أوروبا فقط. ومن المثير للإهتمام ملاحظة أن شركة Toyota لم تقرر تقديم Android Auto مع سياراتها الأكثر مبيعًا مثل Corolla التي يعتقدو الكثيرون أنها الأكثر ملاءمة. لم تكشف الشركة عن أي معلومات عن الطرازات الأخرى والتي من المحتمل أن تحصل على دعم Android Auto أيضًا.

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الأمر ليس كما لو أن Toyota كانت تكره هذه المنصات تمامًا. وقالت في يناير من العام الماضي أنه سيتم تضمين منصة Apple CarPlay في طراز 2019 من سيارة Avalon بالإضافة إلى سيارات السيدان والسيارات الرياضية المتعددة الأغراض الصغيرة الأخرى. كل هذه الطرازات الجديدة التي ستحصل على دعم Android Auto ستحصل أيضًا على دعم Apple CarPlay.

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