قد يأتي الهاتف Samsung Galaxy S10 باللون الأحمر أيضًا

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت صورة على شبكة الإنترنت من الصين تعرض لنا الهاتف Galaxy S10 باللون الأحمر، مما يلمح إلى أن هذا الأخير سيكون متوفرًا باللون الأحمر علمًا أن التقارير السابقة لمحت إلى أن هذا الهاتف سيكون متوفرًا فقط باللون الأسود والأبيض والأخضر. وسيكون هناك لون أصفر خصيصًا للهاتف Galaxy S10e، وبالمثل سيقتصر اللون الأحمر على Galaxy S10 فقط.

قد لا يكون مصدر هذه الصورة مصادفة، فاللون الأحمر لون مهم في الصين، ويرمز إلى الحظ السعيد والفرح. إنه شائع بشكل خاص في إحتفالات رأس السنة الصينية، ولكن من المقرر أن تنتهي هذه الإحتفالات قبل الكشف عن Galaxy S10. ومع ذلك، فقد تم إستخدام اللون الأحمر لأغراض الديكور في الصين منذ العصور القديمة.

الإقتراح الأخر هو إمكانية أن تكون هذه نسخة محدودة من Galaxy S10، وخصوصا إذا نظرنا إلى الشخصية الكرتونية التي تظهر على الشاشة، ولكننا لا نعرف هوية هذه الشخصية الكرتونية، ولكن هل تعرفها أنت؟

Advertisements

على أي حال، التقارير التي حصلنا عليها حتى الآن حول الهاتف Galaxy S10 كانت متسقة إلى حد كبير، وحتى في الجانب المتعلق بالألوان التي ستكون متوفرة لهذا الهاتف، ولكن لم نسمع في أي وقت مضى قدوم هذا الهاتف باللون الأحمر. ليس لدينا أي شك في أنه سيتم إطلاق Galaxy S10 باللون الأحمر، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا اللون سيكون متوفرًا منذ البداية أم سيتم إطلاقه في وقت لاحق.

المصدر.