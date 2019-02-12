ميزة التحميلات الذكية تصل أخيرًا لتطبيق Netflix على منصة iOS

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق ميزة التحميلات الذكية لتطبيق Netflix على منصة الأندرويد في العام الماضي. ستمكن هذه الميزة التطبيق من حذف الحلقات التي تم تحميلها تلقائيًا والتي شاهدها المستخدم بالفعل وإستبدالها بالحلقة التالية من نفس العرض عند إتصاله بشبكة WiFi. تتيح هذه الميزة للمستخدمين زيادة المساحة التخزينية على أجهزتهم للتأكد من أن أحدث حلقات عروضهم المفضلة متاحة دائمًا للمشاهدة في وضع الأوفلاين. هذه الميزة شقت طريقها أخيرًا لتطبيق Netflix على منصة iOS.

أصبح من الممكن تحميل المحتوى من Netflix لعرضه في وضع الأوفلاين في العام 2016. لقد سهلت هذه الميزة على المشتركين أن يحضروا برامجهم المفضلة معهم حتى للأماكن حيث لا يوجد إتصال بالإنترنت. إنها بالتأكيد واحدة من الميزات المفيدة في هذه الخدمة. لا يدعم كل المحتوى المشاهدة في وضع الأوفلاين، ولكن يمكن تحميل الغالبية العظمى من المحتوى المتاح في مكتبة Netflix ومشاهدته عندما لا تكون متصلا بالإنترنت.

يمكن للمستخدمين تفعيل ميزة التحميلات الذكية من خلال قسم التحميلات ” Downloads ” في تطبيق Netflix على منصة iOS. وهذه الميزة لا تقوم فقط بتوفير المساحة التخزينية، وإنما تغني المستخدمين عن الحذف اليدوي للحلقات القديمة التي شاهدوها وعدم القلق بشأن تحميل الحلقة التالية بأنفسهم.

ماذا لو كنت ترغب في مشاهدة حلقة معينة عدة مرات؟ ما عليك سوى تعطيل الميزة من قسم التحميلات في التطبيق وسيتم الإحتفاظ بالحلقات الحالية كما هي.