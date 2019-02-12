Unicorn Pink هو اللون الخامس الذي يحصل عليه الهاتف Galaxy A8S

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إطلاق الهاتف Galaxy A8S بإعتباره أول هاتف ذكي في العالم مزود بثقب على مستوى الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية. تم إطلاق هذا الهاتف بثلاثة ألوان مختلفة في البداية، ليتم بعد ذلك إطلاق النسخة النسائية من هذا الهاتف والتي جاءت مع واجهة الخلفية مزودة باللونين الوردي والأصفر المتدرجين.

أما وقد قلنا ذلك، فقد قامت شركة سامسونج الآن بإطلاق لون جديد للهاتف Galaxy A8S في الصين تطلق عليه الشركة الكورية الجنوبية إسم Unicorn Edition أو Unicorn Pink، وهذا اللون الجديد عبارة عن تدرج من اللون الوردي إلى الأزرق الفاتح.

وجدير بالذكر أنه يتم بيع الهاتف Galaxy A8S باللون Unicorn Pink الجديد مع 6GB من الذاكرة العشوائية و 128GB من الذاكرة الداخلية. وبالنسبة لبقية المواصفات التقنية، فهي لا تزال على حالها من دون تغيير بحيث لا تزال تشمل شاشة بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD تضم ثقبًا في الزاوية العلوية اليسرى لإحتواء الكاميرا الأمامية، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 24 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 10 ميغابكسل للمستشعر الثاني وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعر الثالث، فضلا عن بطارية بسعة 3400mAh.

عموما، الهاتف مدرج الآن على المتجر الإلكتروني الصيني JD.com بسعر 2799 يوان صيني وهو ما يعادل 410 دولارات أمريكية إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن النسخة المزودة بـ 8GB من الذاكرة العشوائية ستكلف العملاء 300 يوان صيني إضافية، ولكن هذه النسخة متوفرة فقط بالألوان الثلاثة الأساسية التي تم بها إطلاق الهاتف.

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