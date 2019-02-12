الطلبات المسبقة الأولية على هواتف Galaxy S10 بدأت في الفلبين، ولكن كل شيء لا يزال مخفيًا

فاطمة أيت طالب - دبي - رصدت بعض المواقع شركة سامسونج تتلقى مبكرًا الطلبات المسبقة على هواتف Galaxy S10 الجديدة في الفلبين. الغريب في الأمر هو أنه لم يتم الكشف عن أي شيء حول هذه الهواتف من قبل الشركة، وكل ما عليك القيام به هو الإختيار من بين الخيارات المتاحة والتي تشمل من A إلى D.

ومع ذلك، يحتوي الخيار A على عبار ” Limited Edition ” في الأعلى والتي تضيء حرفيًا لجذب إنتباهك. وبمجرد أن تنقر على هذا الخيار يخبرك نص أحمر بأن هذا الخيار سيكون متاحًا في اليوم 15 مارس.

ما هو الشيء الآخر الذي سيحدث لسلسلة هواتف Galaxy S10 في شهر مارس؟ ليس الكثير، بخلاف إطلاقها في السوق. وسيأتي الخيار A مع باقة هدية ” حصرية ” بقيمة إجمالية تبلغ ما يعادل 588 دولار أمريكي مع العلم بأنها تتطلب دفعة مقدمة بقيمة 2000 بيزو فلبيني. وتشتمل الحزمة على ” صندوق غامض ” ومحول HDMI مجاني والتأمين Nanofixit Screen Insurance الخاص بالشاشة، وخصم بنسبة 10% على الأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للإرتداء المختارة.

تركت سامسونج الشاشة المنحنية مرئية كدليل يشير إلى أن نسخة ” Limited Edition ” ستكون عبارة إما عن Galaxy S10 أو +Galaxy S10 نظرًا لأن Galaxy S10e سيصل مع شاشة مسطحة. ومع ذلك، فهناك إحتمال أن تكون النسخة المحدودة ” Limited Edition ” عبارة عن +Galaxy S10 لأن هذه هي النسخة الأكبر حجمًا والأكثر رقيًا في سلسلة هواتف Galaxy S10 Series الجديدة.





هذه قد تكون النسخة التي تردد بأنها ستضم 12GB من الذاكرة العشوائية و 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية من الهاتف +Galaxy S10، مما يفسر تأجيل عملية الإطلاق لأن طرازات Galaxy S10 الأخرى ستصدر، على الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية في اليوم 8 مارس.

أما بخصوص بقية الخيارات، بما في ذلك B و C و D، فهي تمنحك خيار الحصول على الصندوق الغامض أو قسيمة متجر. تنخفض قيمة المجانيات كلما إقتربت من الخيار D مع العلم بأن كل صندوق من الصناديق الثلاثة يحتوي على بطارية محمولة بسعة 10000mAh وأشياء أخرى. ونظرًا لعدم وجود عبارات حمراء، فيبدو أن هذه الطرازات ستكون متوفرة للشراء في الوقت المحدد.

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