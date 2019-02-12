لينكدإن تطلق خدمة جديدة لبث الفيديو المباشر باسم…

أعلنت لينكدإن، أكبر شبكة للتواصل بين المهنيين في العالم، يوم الاثنين أنها تعتزم إطلاق خدمة جديدة لبث الفيديو، وذلك بغية منح المستخدمين والمؤسسات القدرة على بث الفيديو في الوقت الحقيقي لمجموعات مختارة أو لجميع مستخدمي الشبكة.

ويأتي الإعلان عن إطلاق الخدمة الجديدة في وقت تقول لينكدإن، التي تملك أكثر من 600 مليون مستخدم حول العالم، إن الفيديو هو المحتوى الأسرع نموًا على منصتها إلى جانب العمل المكتوب، والأخبار المشتركة، والمحتويات الأخرى.

وأوضحت لينكدإن أن خدمة “لينكدإن لايف” LinkedIn Live لبث الفيديو سوف تُطلق في بادئ الأمر تجريبيًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف تتوفر فقط للمستخدمين الذين يحصلون على دعوة. وفي الأسابيع القادمة، سوف تفتح المنصة المجال لمن يريد تجربة المنصة.

وتأمل لينكدإن أن يستخدم مجتمع المهنيين والمؤسسات خدمة “لينكدإن لايف” لبث فيديوهات المؤتمرات وإعلانات المنتجات وجلسات الأسئلة والأجوبة وغير ذلك من الأحداث التي يقودها أصحاب الشركات مثل مكالمات الأرباح، وحفلات التخرج، والجوائز، إضافةً إلى نصائح الخبراء.

ولأجل تطوير خدمة البث المباشر الجديدة، قالت لينكدإن إنها تتعاون مع عدد من منصات تطوير البث المباشر، مثل “واير كاست” Wirecast و “سويتشر استديو” Switcher Studio، على أن يزيد العدد خلال الأسابيع القادمة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ولترميز الفيديو، أبرمت لينكدإن شراكة مع Azure Media Services، وهي جزء من منصة “آزور” Azure التابعة لشركة مايكروسوفت، مع الإشارة إلى أن لينكدإن نفسها تابعة لشركة مايكروسوفت بعد الاستحواذ عليها في عام 2016، ولكن منذئذ، حافظت الشركتان على نوع من الاستقلالية في تطوير المنتجات.

يُشار إلى أن لينكدإن تأخرت في دعم الفيديو في منصتها مقارنةً بمواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، إذ تتوفر خدمة المباشر على شبكتي فيسبوك وتويتر منذ سنوات، ومع ذلك لم تبدأ لينكدإن دعم نشر الفيديوهات ضمن منصتها إلا في صيف 2017.

ولكن خلال الـ 17 شهرًا منذ إطلاق خدمة الفيديو، شهدت لينكدإن زيادة كبيرة في عدد الزيارات والعائدات من الفيديو (غير المباشر) على منصتها. وهو السبب الذي يبدو أنه شجع الشركة على إطلاق “لينكدإن لايف”.