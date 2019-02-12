تكنولوجيا: Amazon تستحوذ على صانعة أجهزة الرواتر Eero

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Amazon في عقد صفقة للإستحواذ على الشركة المصنعة لأجهزة الراوتر Eero، وذلك بهدف دعم المستخدمين بتقنية أفضل للإقتران بأجهزة Alexa الذكية خلال الفترة القادمة.

تسعى شركة Amazon لتطوير شبكة متكاملة من الأجهزة الذكية التي يمكن أن تقدم الدعم الأمثل للمستخدمين، وفي إطار جهود الشركة بدأت في عقد صفقة للإستحواذ على واحدة من أفضل الشركات التي عرفت بتصنيع أجهزة الراوتر، لدعم المستخدمين بتقنية أفضل للإتصال بالأجهزة الذكية.

ومن المقرر أن يدعم هذا الإستحواذ الإقتران السريع بين أجهزة امازون التي تدعم مساعد Alexa، كما يتيح هذا الإستحواذ لشركة أمازون السيطرة والتحكم بشكل أفضل في تقنية أجهزة الرواتر.

من ناحية أخرى لم تكشف أمازون عن تفاصيل قيمة صفقة الإستحواذ على Eero، إلا أن الشركة أكدت في تصريحات مؤخراً على تميز وكفاءة فريق العمل في شركة Eero، وعلى رؤية أمازون في تطور تقنية الرواتر لدعم تقنية أجهزة Alexa خلال الفترة القادمة.

وقد أطلقت شركة Eero في الفترة الأخيرة سلسة من أجهزة الراوتر الذكية، مع شبكات متكاملة صممت للتغلب على مشكلة التغطية الضعيفة في بعض المناطق، حيث يمكن لشبكة متكاملة من أكثر من وحدة من أجهزة الراوتر أن تعمل كنقطة توزيع فعالة في دعم المستخدم بإشارة قوية لWi-Fi، كما تقدم أنظمة الرواتر مع تطبيق على الهاتف لدعم المستخدم بتحكم أفضل.

كما قدمت شركة Eero خدمتها المدفوعة Eero Plus بإشتراك سنوي 99 دولار، وهي خدمة مميزة تعمل على توفير معايير أكبر من الحماية والآمان للمستخدمين.

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