تطبيق يلاحق النساء ويتسبب بانتقادات لابل وغوغل

الخليج 365/ بغدادكشف مركزالاعلام الرقمي، الثلاثاء، عن توجيه المنظمات المعنية بحقوق الانسان انتقادات لشركتي غوغل وابل، لسماحهما لتطبيق سعودي بالتواجد في منصات سوقيهما الرقمي.

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "تطبيق (ابشر) السعودي وهو خدمة ويب حكومية موجودة كتطبيق في سوقي ابل وغوغل، يسمح للرجل بمتابعة تحركات المرأة والاماكن التي تذهب اليها، ويساعد في منعها من مغادرة البلاد من خلال اشعار الرجل السعودي عبر رسائل sms اذا استخدمت جوازها ".



واضاف المركز ان "منظمات حقوق الانسان والعفو الدولية اعربت عن قلقها من هذا التطبيق والذي تم تحميله حوالي مليون مرة، واعتبرته يقوم بتسهيل انتهاك حقوق الانسان ويتضمن تمييزا ضد المرأة ويحد من حريتها".

وأكد المركز على "مطالبة منظمات حقوق الانسان كل من الشركتين باعادة النظر في السماح للتطبيق بالتواجد على منصتيها باعتباره يسمح بالتمييز العنصري ويحاول ادارة حياة المرأة اون لاين"، مشيرا الى انه "لم يرد اي جواب من الشركتين حول الموضوع".

