مصراوي - كتب- محمد نصار:
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من غدٍ الأربعاء وحتى يوم السبت؛ نتيجة نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، تصل لحد العاصفة يومي الخميس والجمعة.
وقال الدكتور الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هذه العاصفة ستؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.
وأوضح أن سبب هذه العاصفة يعود إلى...
كانت هذه تفاصيل خبر العاصفة سرعتها 60 كم.. "الأرصاد" توضح سبب موجة الطقس السيئ المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.