العاصفة سرعتها 60 كم.. "الأرصاد" توضح سبب موجة الطقس السيئ المقبلة

مصراوي - كتب- محمد نصار:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من غدٍ الأربعاء وحتى يوم السبت؛ نتيجة نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، تصل لحد العاصفة يومي الخميس والجمعة.

وقال الدكتور الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هذه العاصفة ستؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وأوضح أن سبب هذه العاصفة يعود إلى...