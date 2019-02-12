IDC: انخفاض مبيعات آيفون في الصين

انخفضت مبيعات هواتف آيفون من شركة آبل بنسبة 19.9 في المئة خلال الربع الرابع في الصين، وذلك وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن شركة أبحاث السوق آي دي سي IDC.

وانعكست هذه الأرقام على إفصاح الشركة المالي خلال الشهر الماضي، إذ قالت آبل إنها سجلت 13 مليار دولار كإيرادات من الصين خلال الربع، بانخفاض قدره 27 في المئة عن الربع الذي سبقه.

وتراجعت إيرادات آيفون بشكل عام بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي، وهذا لا يعني أن مبيعات الهاتف قد انخفضت بنسبة 15 في المئة، لكن آبل رفعت الأسعار في جميع الأسواق عام 2018 من أجل الحفاظ على هوامشها الربحية.

وقامت آبل بتعديل توقعاتها قبل هذا التقرير في أوائل شهر يناير/كانون الثاني، عندما قالت إن تراجع الاقتصاد الصيني وقوة الدولار الأمريكي هي المسؤولة عن إيرادات آيفون التي جاءت أضعف من المتوقع.

وقد تأثرت شركة هواوي بتراجع مبيعات آبل في الصين، حيث زادت شحناتها بنسبة 23.3 في المئة خلال الفترة نفسها.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وشهدت شركات صناعة الهواتف المحلية الأخرى، بما في ذلك أوبو Oppo وفيفو Vivo، مكاسب فيما يتعلق بالشحنات بنسبة 1.5 في المئة و 3.1 في المئة على التوالي.

ويوضح تقرير آي دي سي أن شركة شاومي الصينية لديها مشاكل شبيهة بآبل، إذ انخفضت مبيعاتها بنحو 35 في المئة، وتقول آي دي سي إن شاومي تعاني من إعادة هيكلة داخلية، وتتوقع عودة الارتفاع عندما تبدأ بشحن المنتجات الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G هذا العام.

واحتلت آبل المركز الرابع كأكبر صانع للهواتف الذكية مبيعًا في الصين وراء هواوي وأوبو وفيفو، بينما جاءت شاومي في المركز الخامس.

وقالت آي دي سي إن السعر المرتفع لجهاز آيفون أدى إلى تراجع سوق آبل المحلي، في حين أن القوة المتزايدة لعلامة هواوي التجارية وتكنولوجيتها ساعدتها على مواصلة توسيع الفجوة بينها وبين آبل.