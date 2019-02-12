تكنولوجيا: صور جديدة لهاتفي Galaxy S10 وGalaxy S10e باللون الأزرق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ العد التنازلي بالفعل على إنطلاق مؤتمر سامسونج للكشف عن هواتفها المميزة هذا العام، واليوم كشفت أحدث التسريبات المصورة عن هاتفي Galaxy S10 وGalaxy S10e باللون الأزرق.

تسريبات مصورة جديدة لهاتفي Galaxy S10 وGalaxy S10e نشرت عبر MySmartPrice، حيث يظهر الهاتفين باللون الأزرق وهو أحد الإختيارات المقدمة من سامسونج هذا العام لسلسة Galaxy S10.

وتشير تسريبات MySmartPrice إلى أن اللون الأزرق لن يتوفر مباشرة عند الإطلاق الأول لهواتف Galaxy S10 في الأسواق الأوروبية بشكل خاص، حيث تتجه سامسونج للتركيز على الألوان الأخرى في البداية قبل أن توفر اللون الأزرق أيضاً في الأسواق العالمية.

من ناحية أخرى يظهر اللون الأزرق للإصدارات القادمة بنفس نغمة اللون التي قدمت من سامسونج لهاتف Galaxy Note 9 أو الذي أشتهر بأزرق بلون المحيط، وهو أحد الألوان التي حققت إنتشار بالفعل بين المستخدمين في الإصدار السابق، إلا أن هواتف Galaxy S10 تأتي بتصميم للكاميرة باللون الأسود كبديل لإختيار نفس اللون الأزرق للكاميرة.

بينما يأتي هاتف Galaxy S10e مع 5 إختيارات في الألوان هذا العام، حيث يتوفر باللون الأسود، الأبيض، الأصفر، الأزرق إلى جانب الأخضر، مع مستوى تسعير 750 دولار لكل الألوان.

أيضاً مع إختلاف إصدارات سامسونج من هواتف Galaxy S10 في التصميم الخارجي من إعدادات الكاميرة وحجم الشاشة، إلا أن الإصدارات الثلاثة تأتي بنفس التكوينات الداخلية مع رقاقة معالج Snapdragon 855 أو معالج سامسونج Exynos 9820 في نماذج أخرى.

كما يأتي النموذج الرئيسي للإصدارات الثلاثة بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، لذا نترقب إصدارات سامسونج القادمة لنشهد الجديد في تقنية العملاق الكوري هذا العام.

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