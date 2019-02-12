ميداليات الألعاب الأولمبية Tokyo 2020 Olympic ستصنع من الأجهزة الإلكترونية المعاد تدويرها

فاطمة أيت طالب - دبي - تحتوي الأجهزة الإلكترونية على أدوات ثمينة يمكن إعادة تدويرها، وكانت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين في طوكيو خلال العام 2020 قد قالت في وقت سابق أنها تريد صنع الميداليات التي سيتم منحها للأبطال من المعادن المستخرجة من النفايات الإلكترونية. تلقت اللجنة ” مستويات ضخمة من الدعم من الجمهور والشركات في جميع أنحاء اليابان ومن الرياضيين الوطنيين والدوليين “، مع جمع السلطات البلدية حوالي 47500 طن من النفايات الإلكترونية.

تحتوي 47500 طن من النفايات الإلكترونية على أكثر من خمسة ملايين هاتف مهمل والتي تم تقديمها من قبل الناس لمتاجر NTT DoCoMo في اليابان. وقامت اللجنة بإنشاء أماكن الجمع في المباني العامة ومكاتب البريد، كما تم تشجيع الناس على المشاركة في هذه المبادرة.

تمكنت اللجنة من تحقيق هدفها المتمثل في جمع 2700 كيلوجرام من البرونز في شهر يونيو من العام الماضي، بينما جمعت 93.7٪ من حجم الذهب المستهدف والبالغ 30.3 كيلوجرام، فضلا عن 85.4٪ من حجم الفضة المستهدف البالغ 4100 كيلوجرام بحلول شهر أكتوبر من العام 2018. وبالنسبة لكمية الذهب والفضة المتبقية، فقد أوضحت اللجنة أنه بناء على مقدار الأجهزة الإلكترونية المهملة التي جمعتها، فهي واثقة من إمتلاكها للنفايات الإلكترونية الكافية لتحقيق أهدافها.

لم يتم إيقاف البرنامج حتى الآن، لذا فهناك متسع من الوقت لتخلي الناس عن المزيد من الأجهزة الإلكترونية غير المستخدمة. وسيغلق هذا البرنامج في اليوم 31 مارس من هذا العام قبيل الكشف عن تصاميم الميداليات الأولمبية وأولمبياد المعاقين في صيف هذا العام.