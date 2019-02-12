AirPods 2 ستحتفظ بنفس التصميم، وقاعدة الشحن اللاسلكي AirPower ستصل في الربيع

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد أن تم رصد سماعات AirPods 2 في الموقع الرسمي لهيئة Bluetouth SIG منذ بضعة أشهر والكشف عن دعمها لتقنية البلوتوث 5.0، فقد حصلنا الآن على معلومات حديثة تكشف لنا عن تفاصيل أكثر.

ووفقا لمصدر داخلي، فإن سماعات AirPods 2 القادمة من شركة آبل ستأتي بتصميم مماثل لتصميم سماعات AirPods الحالية، ولكنها ستحصل على بعض التغييرات تحت الغطاء مثل توفير باس أفضل، ودعم تقنية إضافية متعلقة بالصحة مثل إستشعار ضربات القلب. وبالنسبة لعمر البطارية، فمن المتوقع أن يظل على حاله من دون تغيير.

هناك أيضًا شائعات تقول بأن سماعات AirPods 2 الجديدة ستحصل على طلاء جديد من أجل تجربة إمساك أفضل. ويعتقد البعض بأن الطرازات الراقية من هواتف iPhone القادمة في النصف الثاني من هذا العام ستحصل على هذا الطلاء الجديد أيضًا. وعندما يتعلق الأمر بالسعر، فقد تردد الآن أنه سيتم رفعه من 150$ إلى 200$.

يشمل التقرير الجديد بعض المعلومات حول قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower أيضًا. وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فقد كان من المفترض أن يتم إطلاق قاعدة الشحن اللاسلكي هذه في العام الماضي، ولكن هذا ما لم يحدث في نهاية المطاف، والآن يشير التقرير الجديد إلى أنه سيتم إطلاقها في ربيع هذا العام مع علبة AirPods 2 التي ستدعم الشحن اللاسلكي، وعلى ذكر هذه العلبة، فقد تردد أنها ستحتفظ بطاقة أقل مقارنة مع تلك التي لا تدعم الشحن اللاسلكي. وستكون قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower أكثر سمكًا مما كان متوقعًا في البداية، ربما بسبب اللفافات المستخدمة للشحن. ومن المتوقع أيضا وجود ميزات إضافية ولكن لن تكون متاحة حتى يتم إطلاق نظام iOS 13 في النصف الثاني من هذا العام.