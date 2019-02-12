تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة.
وفيما يأتي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم ، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 11 19
شبين...
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