تكنولوجيا: Meizu تستعد لعقد مؤتمرها القادم في 14 من فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت Meizu إعلان تشويقي لمؤتمرها المقرر عقده في 14 من فبراير، حيث تشير التوقعات إلى خطط الشركة للإعلان عن هاتف Meizu Note 9 الذي شغل بالفعل الكثير من التسريبات في الفترة الأخيرة.

نشرت الكثير من التسريبات مؤخراً حول هاتف Meizu Note 9 الذي كشف بالفعل عن الكثير من مواصفاته التي ينطلق بها قريباً إلى الأسواق، واليوم حددت Meizu موعد 14 من فبراير لمؤتمرها القادم للكشف عن إصدار جديد من الشركة.

ويأتي في الإعلان التشويقي لشركة Meizu مخطط لهاتف يظهر معه رقم 3 وهو ما يشير إلى 3 أيام لإنطلاق الهاتف رسمياً، حيث من المتوقع أن يكشف عن Meizu Note 9 أو الذي سينطلق لبعض الأسواق بعنوان Meizu M9 Note، والذي ظهر في التسريبات السابقة برمز M923Q.

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ومن المتوقع أن تكشف Meizu عن تسعير الهاتف والأسواق التي ينطلق فيها إلى جانب موعد توفره في الأسواق، حيث يأتي الهاتف وفقاً للتسريبات مع ذاكرة عشوائية من 2 إلى 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين من 64 إلى 128 جيجا بايت مع بطارية بقدرة 3900 mAh.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار مع تقنية الشحن فائق السرعة مع شاحن بقدرة 55W، بقدرة على شحن الهاتف من 0 إلى 60% في 10 دقائق فقط، كما يضم الهاتف كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر أخر بدقة 5 ميجا بيكسل لدقة التفاصيل وعمق التصوير.

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