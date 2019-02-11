تكنولوجيا: مع تطبيق Malwarebytes.. وفر الحماية لهاتفك الذكي من الفيروسات والملفات الضارة

يوفر تطبيق “مالويربايتس” Malwarebytes الحماية الكاملة لهاتفك الذكي ضد الفيروسات والملفات الضارة، كما سيتيح لك عمل مسح “سكان” Scan لكامل التطبيقات المثبتة على الهاتف، وجميع الملفات عليه، لاكتشاف أي ضرر منها، وحذفها على الفور، وتنظيف الهاتف منها.

يوفر تطبيق “مالويربايتس” Malwarebytes أيضا حماية دائمة للهاتف، فهو يعمل في الخلفية دون تأثير على سرعة الهاتف، ودون استهلاك بطاريته كما معظم التطبيقات المشابهة.

لتنزيل التطبيق وتثبيته على هاتفك، قم بالدخول إلى رابط التطبيق على متجر جوجل “جوجل بلاي”، وقم بتثبيت التطبيق، ثم فتحه.

سيطلب منك تطبيق “مالويربايتس” Malwarebytes الموافقة على بعض الصلاحيات، وعند الموافقة عليها، سينقلك إلى شاشته الرئيسية، التي يمكن من خلالها عمل “مسح” لملفات الهاتف، من أجل اكتشاف الفيروسات والملفات الضارة به، وذلك بالضغط على Scan your device.

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سيقوم التطبيق بفحص الهاتف، وسوف يخبرك بعدد التطبيقات التي قام بفحصها، وكذلك عدد الملفات، كما سيخبرك بعدد الفيروسات أو البرمجيات الضارة في حالة اكتشاف أي منها.

بعد انتهاء الفحص، يعطيك التطبيق قائمة بالفيروسات والملفات الضارة التي اكتشفها، ويوفر لك خيار إزالتها، وإذا ما صادف وكان من الصعب إزالة ملف ما، والذي قد يكون جزءا من نظام تشغيل الهاتف ويثير الشك لدى التطبيق، فيمكن إزالته من قائمة الإزالة.