المتصفح Firefox سيقوم بكتم المواقع التي تقوم بالتشغيل التلقائي للأصوات والفيديوهات

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن نعرف مدى الإزعاج الذي يترتب عن فتح عدة مواقع إلكترونية في آن واحد، ويبدأ اثنان منهم فجأة في تشغيل الملفات الصوتية ومقاطع الفيديو تلقائيًا. عندما يتم إستخدام المتصفحات مثل Google Chrome، يكون لدى المستخدمين خيار كتم الصوت في تبويبات المتصفح، وهذه ميزة تتطلع شركة Mozilla لجلبها إلى المتصفح Firefox كذلك مع ترقية بسيطة.

أعلنت شركة Mozilla أن الإصدار 66 من المتصفح Firefox سيكون قادرًا على كتم مواقع الويب التي تقوم تلقائيا بتشغيل الملفات الصوتية ومقاطع الفيديو بحيث صرحت الشركة بالقول : ” بدءًا من الإصدار 66 من المتصفح Firefox على الحواسيب وأجهزة الأندرويد، سيعمل المتصفح Firefox على حظر الصوت والفيديو المسموع بشكل إفتراضي. لا نسمح لموقع ما بتشغيل ملف صوتي أو فيديو بصوت عالٍ إلا عبر HTMLMediaElement API عندما تحصل صفحة الويب على تفاعل من المستخدم لبدء تشغيل الصوت، مثل نقر المستخدم على زر التشغيل “.

وهذا يعني أن المستخدمين لن يحتاجوا إلى القلق بشأن التشغيل التقائي للأصوات أثناء تصفح الويب. ووفقًا لشركة Mozilla، فسوف يتم إلغاء كتم المواقع عندما يتفاعل المستخدمون معها يدويًا، مما يعني أنهم سيحتاجون إلى النقر على زر ” تشغيل ” بأنفسهم.

Advertisements

سيتم تفعيل هذه الميزة بشكل افتراضي في الإصدار 66 المرتقب من المتصفح Firefox والذي تتوقع شركة Mozilla إصداره بحلول 19 مارس 2019، لذلك إذا كنت من مستخدمي Firefox، فقد تكون هذه ميزة يجب عليك توقعها في المستقبل القريب.

المصدر.