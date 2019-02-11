"أمطار رعدية وعواصف".. بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل "الموجة العنيفة"

كتب: ضياء السقا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة طقس سيئة، تضرب مختلف أنحاء الجمهورية، من الأربعاء وحتى السبت المقبل، حيث ستنخفض درجات الحرارة وستتعرض البلاد لأمطار غزيرة ورعدية، كما تنشط الرياح، لتصل حد العاصفة على بعض المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان لها، إنه من المنتظر أن تشهد البلاد فى هذه الفترة اعتبارا من الأربعاء المقبل وحتى السبت حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تتنسط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد تصل لحد العاصفة يومي الخميس والجمعة مما يؤدي لتدهور في الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط كما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وأضافت الهيئة، أنه سيصاحب ذلك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة عل كافة أنحاء بقيم تتراوح من 4 لـ 5 درجات مئوية عن المعدل الطبيعى، كما تتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية تمتد لمحافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومناطق من سيناء وشمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق والطقس بارد شمالا مائل للبرودة جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وشددت الأرصاد على أن الطقس سيكون باردا شمالا، ومائلا للبرودة جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وستنحصر فرص سقوط الأمطار يوم السبت على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري.

نصائح عاجلة

وفي سياق متصل، ناشدت الأرصاد المواطنين باستخدام الكمامات أثناء التعرض للأتربة وخاصة مرضى الصدر والحساسية، وتجنب التواجد تحت الأشجار ولوحات الإعلانات وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والقيادة بهدوء على الطرق وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية على البحر المتوسط .

كما أهابت الهيئة بالمسؤولين اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الطقس السيئ.

وعن درجات الحرارة المتوقعة يومي الخميس الجمعة فهي كالآتي :

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 15 إلى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الغريبة من 13 إلي 14 درجة مئوية.

محافظات الوجه البحري والقاهرة من 14 إلى 15 درجة مئوية.

محافظـات شمال الصعيد من 15 إلى 17 درجة مئوية.

محافظات جنوب الصعيد من 18 إلى 20 درجة مئوية .

محافظات جنوب سيناء من 18 إلى 19 درجة مئوية.

وكان وحيد سعودي، مدير عام التحاليل الجوية والمتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد سابقاً، قد حذر من تعرض البلاد لموجة طقس سيئ اعتبارا من الأربعاء المقبل، وحتى السبت.

وأوضح سعودي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك: "الطقس حتى الثلاثاء مستقر تماما ويفضل ارتداء الملابس الشتوية على مدار ال 24 ساعة والتحذير من الشبورة المائية في الصباح الباكر على معظم الطرق وأمطار فقط على المدن والمحافظات الساحلية".

وأضاف: "بداية من الأربعاء، وحتى السبت المقبل، تشهد البلاد طقسا غير مستقر على معظم أنحاء الجمهورية، يتخلله انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، مصحوبا بنشاط للرياح يصل لحد العاصفة على كافة أنحاء الجمهورية خاصة الخميس القادم، مما يؤدى إلى تدهور الرؤية على الطرق خاصة الصحراوية والمكشوفة، ومما يؤدى إلى إضطراب كامل فى حركة الملاحة البحرية فوق جميع المسطحات المائية داخل الحدود الإقليمية لمصر خاصة فوق مسطح البحر المتوسط".

وتابع: "ثم تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط للأمطار ما بين متوسطة الشدة والغزيرة أحيانا على المناطق الأتية فقط ( كل السواحل الشمالية المطله على البحر المتوسط + محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن ومحافظات القناه وشمال وجنوب سيناء تكون أمطار خفيفة نسبيا على رأس غارب والغردقة".

وختم خبير الأرصاد توقعاته قائلا: "الطقس خلال هذه الفترة بارد خلال ساعات النهار وشديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع أحيانا وسوف يكون احساسنا بدرجات الحرارة أقل مما هو متوقع بحوالي خمس درجات مئوية على الأقل، والتحسن اعتبارا من بعد ظهر السبت القادم".