تحديث جديد لنظام ChromeOS يجلب معه مجموعة من التغييرات والإضافات الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - يتم الآن إطلاق الإصدار 72 من نظام ChromeOS بعدما تم إخراجه من الحلة التجريبية إلى الحلة الرسمية. وهذا الإصدار الجديد يجلب معه التكامل العميق مع المساعد الرقمي Google Assistant، ودعم إمكانية تشغيل الفيديوهات في نافذة عائمة ( Picture in Picture )، فضلا عن مجموعة من التغييرات لواجهة المستخدم، والتحسينات الأمنية، بالإضافة إلى التبني الواسع لـ Android 9 Pie.

سيتوفر المساعد الرقمي Google Assistant حاليًا على جميع حواسيب Chromebook. بدلا من وضعه في الزاوية السفلية اليسرى مثل Google Pixel Slate، فقد تم أخذه الآن إلى المنتصف بحيث أصبح الآن يظهر في نافذة أكبر. وبخلاف ذلك، فهو يقوم بنفس الأشياء التي يقوم بها على أي جهاز آخر بحيث يستجيب للعبارة ” OK Google “، ويجيب على الأسئلة ويساعدك في البقاء منظمًا.

تم إجراء بعض التغييرات على واجهة Google Cast بحيث أصبحت الآن تحصل على رمز الإرسال في الزاوية العلوية اليمنى، مع إلغاء اللون الأزرق في واجهة التثبيت القديمة وإفساح المجال للون الرمادي والأبيض. يتوفر وضع صورة في صورة ” Picture In Picture ” الآن داخل نظام ChromeOS بعدما تم تضمين هذا الوضع في المتصفح Google Chrome منذ فترة، وهي الطريقة الإفتراضية لفتح مقاطع الفيديو المحلية في المتصفح.

في الإصدار الجديد من نظام ChromeOS، قامت شركة جوجل بوضع حد للثغرة الأمنية ” Rubby Ducky “، وهي ثغرة أمنية تسمح لأجهزة USB الضارة التي تتنكر على هيئة لوحة مفاتيح لتنفيذ الأوامر عندما لا يكون جهاز Chromebook الخاص بك مستيقظًا. وقامت شركة جوجل بتضمين ميزة جديدة تدعى USBGuard في الإصدار الجديد من نظام ChromeOS، وهي الميزة التي تقوم بتجاهل الإدخالات التي تتم عبر USB أثناء قفل الجهاز، وإستئناف ذلك فقط عندما يتم فتحه. كما يمكنك تعطيل هذه الميزة الجديدة إذا كنت لا تمانع ذلك.

هذا التحديث الجديد ينبغي أن يصل إلى جميع حواسيب Chromebook خلال الأيام القليلة القادمة.

المصدر.