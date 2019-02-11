تسريب تصميم وأبعاد الهاتف Galaxy M30، وبعض مواصفاته التقنية كذلك

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد وقت قصير من إعلان شركة سامسونج عن الهاتفين Galaxy M10 و Galaxy M20 في الهند، إتضح أن هناك عضو ثالث سيصل إلى سلسلة هواتف Galaxy M Series الجديدة قريبًا. ويعرض لنا تسريب جديد من موقع PriceKart كيف سيبدو الهاتف Galaxy M30.

وعلى غرار الهاتفين Galaxy M10 و Galaxy M20، فالهاتف Galaxy M30 القادم سيضم بدوره شاشة مزودة بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وثلاث كاميرات في الخلف جنبا إلى جنب مع مستشعر بصمات الأصابع. وكما تلاحظون، الإختلاف الرئيسي بين Galaxy M10 و Galaxy M20، والهاتف Galaxy M30 هو أن هذا الأخير سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدلاً من كاميرتين.

ووفقا لهذا التسريب، فهو يكشف لنا بأن الهاتف Galaxy M30 سيضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 5 ميغابكسل للمستشعرين الإضافيين، كما أنه سيضم شاشة بتقنية Super AMOLED. وفي حين أشار التسريب إلى أن الهاتف يضم منفذ USB Type-C، فهو لم يشر إلى منفذ السماعات 3.5mm.

وبالنسبة لبقية المواصفات التقنية، فقد تردد بأن الهاتف Galaxy M30 سيضم شاشة بحجم 6.38 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 7904، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh.

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