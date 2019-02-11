تكنولوجيا: أحدث التسريبات حول سماعة AirPods 2 وقاعدة الشحنAirPower

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت تسريبات جديدة إلى خطط شركة ابل لإطلاق سماعة AirPods 2 مع تصميم جديد وتحسينات أكثر في جودة الصوتيات، كما تستعد عملاق التكنولوجيا لإطلاق قاعدة الشحن AirPower في ربيع هذا العام.

رصد تقرير جديد اليوم من MySmartPrice يؤكد على خطط ابل لإطلاق قاعدة الشحن AirPower في ربيع هذا العام، كما أشار إلى أن الإصدار الجديد من سماعة AirPods يأتي بتصميم جديد هذا العام مع مقبض مائل في زاوية السماعة، كما أكد مصدر التسريبات على تحسينات في جودة الصوتيات مع bass بمستوى أفضل أيضاً.

أيضاً من المقرر أن تأتي السماعة هذا العام باللون الأسود كإختيار أخر، كما يأتي تصميم سماعة AirPods 2 الخارجي بنفس التصميم الزجاجي المميز للجهة الخلفية في هاتف Pixel 3، أي التصميم الزجاجي المميز بالملمس الناعم، وهم تصميم يدعم تجربة أفضل في إستخدام السماعة.

كما أشار مصدر التسريبات إلى أن الغلاف الخارجي المميز بالتصميم الزجاجي ناعم الملمس سيشمل أيضاً حافظة سماعة AirPods 2، كما أشير إلى أن السعر المتوقع للسماعة هو 199 دولار.

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من جانب أخر مازالت التسريبات تؤكد على خطط ابل لإطلاق قاعدة الشحن AirPower قريباً أو في ربيع هذا العام، كما كشف مصدر التسريبات عن تصميم قاعدة الشحن الذي يأتي بسمك أكبر عن النموذج الأول، كما تقدم ابل ميزة حصرية لقاعدة الشحن في تحديث iOS 13، أيضاً أشير إلى أن التسعير المتوقع لقاعدة الشحن هو 149 دولار.

بالتأكيد مازالت هذه التسريبات غير مؤكدة في الوقت الحالي، حيث كانت قاعدة الشحن AirPower محور العديد من التسريبات والتوقعات خلال الفترة الماضية، لذا علينا أن نترقب تأكيد رسمي من شركة ابل أو تسريبات جديد لإصدارات ابل القادمة.

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