تحديث الأندرويد 8.1 Oreo سيصل رسميًا إلى الهاتف Nokia 2 في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - مصير التحديث الرئيسي المقبل للهاتف Nokia 2 غريب بعض الشيء. هذا الهاتف والذي تم إطلاقه في العام 2017 مع نظام الأندرويد Nougat يضم 1GB فقط من الذاكرة العشوائية، وهذه المواصفات التقنية المتدنية جعلت من الصعب على شركة HMD Global Oy تشغيل نظام الأندرويد Oreo على هذا الهاتف على نحو سلس. وبالتالي، توصلت الشركة الفنلندية إلى فكرة جعل التحديث إختياريًا – إما مواصلة إستخدام الأندرويد Nougat للحصول على تجربة إستخدام أسرع، أو الترقية إلى الأندرويد Oreo وفقدان عدم إستقرار واجهة المستخدم.

حسنًا، يبدو أن موعد إطلاق تحديث الأندرويد Oreo للهاتف Nokia 2 أصبح وشيكًا. في الواقع، لقد تلقى المشاركين في البرنامج التجريبي رسالة إلكترونية تفيد أن مرحلة الإختبار إنتهت وأن موعد إطلاق التحديث الرسمي بات قريبًا. ستقوم بجلب الأندرويد 8.1 Oreo إلى الهاتف Nokia 2، ونحن نقصد هنا النسخة الكاملة وليست النسخة الخفيفة المعروفة بإسم Android Oreo Go Edition، نظرًا إلى أنه من المستحيل الإنتقال من نسخة إلى أخرى، كما أوضح رئيس المنتجات في شركة HMD Global Oy، السيد Juho Sarvikas في وقت سابق.

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متى ستقوم شركة HMD Global Oy بإصدار تحديث الأندرويد 8.1 Oreo الرسمي للهاتف Nokia 2 لا يزال غير واضح، ولكن الشركة تقول بأن ذلك سيحدث قريبًا في الرسالة الإلكترونية.

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