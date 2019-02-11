تدشين منصة مساعد صوتي بتقنية الذكاء الاصطناعي في الإمارات

دبي - الخليج 365 :

أطلقت شركة ماجد الفطيم وشركة التكنولوجيا "+"I.AM منصة أوميغا وهي مساعد صوتي يعتمد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى باللغتين العربية والإنجليزية، خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات .

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات أن حكومة دولة الإمارات تشجع تبني التكنولوجيا المتقدمة وتوفير سوق جديدة تتمتع بمقومات حيوية وقيمة اقتصادية نوعية.

وقال عمر سلطان العلماء إن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة للشراكات العالمية والمحلية، لتبني أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطويرها، وتعزيز الجهود في توظيف الذكاء الاصطناعي في مسيرة التنمية الاقتصادية، وابتكار أدوات جديدة يمكن للمتعاملين استخدامها.

إثراء تجارب

وستتيح "ماجد الفطيم" لعملائها المساعد الصوتي خلال العام الحال، في متاجر "كارفور" ودور سينما "ڤوكس" المنتشرة على امتداد منطقة الشرق الأوسط، ما سيقدم مستوىً جديداً لتجربة التسوق على امتداد نقاط التواصل مع العملاء بما يثري تجربتهم عند التسوق في متاجر التجزئة أو عند حجز تذاكر السينما. فيما ستعمل منصة "أوميغا" على إشراك العملاء في تفاعلات حوارية، حيث ستتوفر باللغتين العربية والإنجليزية، من خلال توفير معرفة عميقة لتسهيل تجربة المستخدمين.

وتعكس منصة "أوميغا" السمعة المتنامية التي تحظى بها الدولة، والإنجازات التي تحققها مركزاً عالمياً للابتكار والتطور التكنولوجي، وجهة تستقطب الشركات العالمية في تطبيق التكنولوجيا الحديثة، وستسهم المنصة في سد الفجوة المتنامية بين احتياجات المستهلكين من تطبيقات الهواتف الذكية، ومستوى رضاهم.

وتشير الأبحاث إلى أن المستخدمين يمضون 80% من إجمالي وقت استعمال هواتفهم الذكية في استخدام 3 تطبيقات فقط، فيما يبلغ متوسط عدد التطبيقات على كل هاتف ذكي 33 تطبيقاً، كما تؤدي التقنيات المعتمدة على الأوامر دون المحادثات إلى خفض معدلات الاستخدام وضعف قدرات الاحتفاظ بالبيانات.

تطبيق أحدث الحلول

من جهته، قال آلان بجاني الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة "نعمل في ماجد الفطيم على تطبيق أحدث الحلول التقنية الرائدة في مختلف أعمالنا وتوفير تجارب غير مسبوقة للمتعاملين، إذ تعكس سعينا إلى توفير سُبُل التواصل الأكثر ذكاءاً ومتعةً للعميل والتي تُحَفِز البُعد الإنساني في تجربة التسوق التي نطمح بتوفيرها لعملائنا على المستويين الرقمي والتقليدي".

وأضاف بجاني: “سيصبح عملاؤنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بموجب الشراكة، أول من يستمتعون بالقدرات الحقيقية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تقدمها منصة أوميغا عبر مساعد صوتي يتفاعل مع العميل بصورة تحاكي المحادثات الإنسانية."

ويل آي آم: مكانة متميزة للإمارات

من جهته، قال ويل آي آم (will.i.am)، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "+"I.AM: "أن دولة الإمارات تحظى بمكانة متميزة في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، والذي يجعلها الوجهة المثالية لتدشين النسخة ثنائية اللغة من منصة أوميغا لأول مرة عالمياً، وتتمتع منطقة الشرق الأوسط بإحدى أعلى معدلات الانتشار لشبكة الإنترنت على مستوى العالم، مشيداً بالشراكة مع ماجد الفطيم في تبني التكنولوجيا بهدف تعزيز تجارب الناس.

وسيتم إطلاق المنصة للمرة الأولى باللغتين العربية والإنجليزية من خلال الوجهات التابعة لـ "ماجد الفطيم" في متاجر "كارفور" ودور سينما "ڤوكس" المنتشرة على امتداد منطقة الشرق الأوسط، وقد اختارت شركة التكنولوجيا "+"I.AM، التي تتخذ من مدينة لوس أنجلوس مقراً لها، منطقة الشرق الأوسط لتكون أول سوق لانطلاق المنصة باللغة الإنجليزية، وذلك عقب الإعلان عن الشراكة مع "ماجد الفطيم" خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد بدافوس خلال يناير الماضي.

ويستفيد مستخدمو "أوميغا" من التكنولوجيا الصوتية المدمجة في المنصة والتي لديها القدرة على فهم النصوص، حيث تتنبأ باحتياجات المستخدم بشكل استباقي، بناءً على بياناته التي جمعتها، إذ تدعم المنصة الاستخدام المتزامن عبر دمج عدد من الوظائف المستخلصة من عدة صيغ منها النصوص والأصوات والصور، وتتيح الدمج بين الصوت وواجهة المستخدم بشكل سَلِس في عدة أجهزة، فضلاً عن أنها تتميز بضمان خصوصية المستخدم وحماية بياناته.

وفي إطار شراكتها مع "ماجد الفطيم"، أعلنت "I.AM+" في يناير الماضي عن إطلاق "ائتلاف A.R.C" الذي يضم شركات التجزئة والعلامات التجارية ومزودي الخدمات لتقديم منصة ذات صوت محايد بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لتكون "ماجد الفطيم" أول جهة متخصصة في قطاع التجزئة تنضم إليه، ويهدف الائتلاف إلى الاستفادة من التقنيات الصوتية ومواجهة التحديات بصورة جماعية لتوفير تجربة ذكاء اصطناعي على مستوى عالمي للمستهلكين.