"لماذا أرى هذا الإعلان".. خدمة جديدة تعتزم "فيسبوك" طرحها أواخر الشهر الجاري

مصراوي - كتب - عاصم الأنصاري:
تعتزم شركة "فيسبوك" طرح صفحة جديدة بعنوان "لماذا أرى هذا الإعلان"، ابتداءً من أواخر فبراير الجاري، ستقدم مزيدًا من المعطيات بشأن البيانات المستخدمة.
ووفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، هذا يعني أنه حين يصادفك إعلانًا لمتجر أو منتج معين، ستعرف أيضًا إذا ما كانت تلك الشركة حملت أو استخدمت بياناتك.
وستقدم الصفحة الحديثة جميع المعطيات المتعلقة ببيانات المستخدم المستهدف، مثل العمر والنوعية والجنس والبلد.
ووفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن كل هذه المعطيات ستوضح لك لماذا ظهر لك ذلك...
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